São Paulo define data de reapresentação do elenco profissional

O elenco profissional masculino do São Paulo se reapresentará nesta sexta-feira (2) para iniciar os trabalhos da pré-temporada 2026. O clube anunciou que o elenco fará as primeiras atividades no SuperCT a partir das 17h.

O Tricolor ainda não anunciou a sequência do seu calendário de treinos, mas a equipe comandada por Hernán Crespo terá nove dias para se preparar antes do primeiro compromisso pelo Campeonato Paulista, que acontece no dia 11 de janeiro, domingo, diante do Mirassol, fora de casa.

O elenco retomará as atividades com o único reforço anunciado até então, o meia Danielzinho. O jogador, que chegou de graça do Mirassol, foi anunciado ainda em dezembro pelo São Paulo, mas sua apresentação oficial ainda não foi marcada.

Entretanto, o Tricolor também terá baixas. Para 2026, o elenco não contará com nomes como Luiz Gustavo e Dinenno, que não tiveram seus contratos renovados, Rigoni, que teve o fim do seu empréstimo antecipado, e outros nomes emprestados, como Patryck Lanza, foi para o Juventude, onde Jandrei seguirá atuando, além do lateral Moreira, que também permanecerá no Porto, de Portugal.

O lateral Enzo Díaz, que tinha seu contrato encerrando em 31 de dezembro, foi comprado em acordo com o River Plate e assinou até o final de 2028 no São Paulo. Tapia, que também estava emprestado, foi negociado em definitivo em 2029 e está na lista de reapresentação. O meia Galoppo, que estava emprestado ao time argentino, foi vendido e não retornará ao tricolor paulista.

Ainda há a expectativa de mais chegadas no elenco são-paulino no começo de temporada. Nomes como Lucas Ramon, lateral do Mirassol, e o volante Allan, do Flamengo, são especulados no Tricolor e podem ser mais reforços para Hernán Crespo.

Elenco do São Paulo em partida do Brasileirão 2025. (Foto: Renato Gizzi/Photo Premium/Gazeta Press)

Calendário apertado em 2026

O São Paulo, assim como os outros clubes da Série A, terão uma temporada atípica em 2026, com uma sequência pesada de partidas já na largada da temporada. Além da antecipação das datas dos estaduais, que começarão na segunda semana de janeiro, o Brasileirão também estreia neste primeiro mês.

Entre a estreia no Paulistão contra o Mirassol e a primeira rodada do Brasileirão, que será contra o Flamengo, são pouco mais de 15 dias de distância. A liga nacional começará enquanto o estadual está sendo disputado. Além das competições a nível Brasil, o São Paulo terá a disputa da Sul-Americana neste ano, que está marcada para começar no dia 8 de abril.