São Paulo vira alvo de investigação por conflitos de interesse e uso de marca

O São Paulo está sendo apontando em nova investigação no Ministério Público. A informação foi antecipada pelo UOL e confirmada pelo Lance!. Desta vez, pontos como conflitos de interesse e uso de marca do clube foram citados.

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Dirigentes e ex-dirigentes do clube foram intimados. A reportagem apurou que existe um prazo de 30 dias para que eles se apresentem. Entre os nomes citados, estão Harry Massis Junior, o diretor-executivo de ESG, Riscos e Compliance, Roberto Soares Armelin, o diretor de marketing, Eduardo Toni, além do ex-superintendente Márcio Carlomagno.

Um dos pontos da investigação trata de possíveis conflitos de interesse na diretoria do São Paulo. Segundo a denúncia, entrevistas do Programa de Integridade do clube, realizadas com apoio da KPMG, não teriam mencionado o relacionamento entre a diretora administrativa Érica Podadera e o então superintendente Márcio Carlomagno, ambos em cargos de gestão. Érica foi desligada do clube na última sexta-feira.

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De acordo com a petição, a omissão dessa informação pode afetar a transparência exigida em práticas de governança e compliance.

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Caso envolve uso da marca do clube (Foto: Vitor Palhares / Lance)

Uso de marca é assunto também

Outro ponto da investigação envolve o uso da marca do São Paulo em produtos divulgados nas redes sociais por Jaqueline Meirelles, que já teve ligação com o departamento assistencial do clube.

A petição questiona se houve contrato formal para uso da marca, autorização interna ou pagamento de royalties.

O documento destaca que a identidade do clube é um ativo econômico relevante e deve ser explorada por meio de acordos oficiais. O Ministério Público deu prazo de 30 dias para que Jaqueline apresente esclarecimentos.

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O Lance! apurou que internamente, a avaliação é de que o caso precisa ser apurado com rigor, e há o entendimento de que o clube responderá se forem confirmadas as investigações.