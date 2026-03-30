Comissão de ética do São Paulo pede expulsão de envolvidos em escândalos de camarotes
Escândalo veio à tona no final do ano
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A Comissão de Ética do São Paulo pediu a expulsão de Douglas Schwartzmann e Mara Casares. O relatório foi finalizado nesta segunda-feira (30). Agora, o Conselho Deliberativo será convocado em até dez dias para votar. A dupla foi envolvida no escândalo a respeito da venda de ingressos ilegais no estádio do Morumbis.
A tendência é que a reunião aconteça próximo ao dia 8 de abril, mas ainda não foi confirmada. Fazem parte da Comissão de Ética: Luiz Augusto Lia Braga, Antônio Maria Patiño Zorz, José Edgard Galvão Machado, Marcelo Felipe Nelli Soares e Milton Jose Neves Junior.
Em caso de maioria simples, Mara e Douglas serão expulsos do quadro de sócios do clube.
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Relembre o caso envolvendo a venda ilegal de camarotes no Morumbis
A investigação foi aberta pela polícia no ano passado após Douglas Schwartzmann, dirigente da base, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Julio Casares, serem apontados como integrantes de um esquema de comercialização clandestina de camarote do Morumbis. O site GE revelou o caso, divulgando áudios em que os envolvidos discutiam a comercialização irregular do camarote.
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O caso repercutiu internamente no São Paulo e foi um dos motivos que resultaram na abertura do processo de impeachment de Julio Casares. Posteriormente, Casares pediu renúncia do cargo.
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