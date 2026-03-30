Internacional x São Paulo – Palpites, análise e odds (01/04)

O Brasileirão 2026 volta à cena após a pausa para a Data Fifa com um confronto de peso no Beira-Rio. Internacional e São Paulo medem forças pela nona rodada da Série A em Porto Alegre, na quarta-feira, 1 de abril, ás 19h30 (horário de Brasília). O duelo coloca frente a frente dois clubes em momentos opostos da tabela, mas com necessidades igualmente urgentes.

O Colorado ocupa a 12ª posição, com oito pontos, e tenta embalar uma sequência que o afaste de vez da zona de rebaixamento. O Tricolor Paulista, por sua vez, ocupa a terceira posição com 16 pontos, atrás do Athletico-PR no saldo de gols, mas chega desconfiado: não vence há duas rodadas e não balançou as redes nos últimos dois jogos. A combinação de forças opostas promete um confronto tenso e estratégico no sul do país.

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Análise da partida

O Internacional teve o pior início de Brasileirão de sua história recente. A equipe de Paulo Pezzolano somou apenas dois pontos nas seis primeiras rodadas e chegou a ocupar a lanterna da competição após a derrota por 1 x 0 para o Bahia, em casa, na sexta rodada.

A reação veio nas duas últimas partidas. O Colorado venceu o Santos fora de casa por 2 x 1, na Vila Belmiro, e bateu a Chapecoense por 2 x 0 no Beira-Rio. Foram quatro gols marcados sem sofrer nenhum, um sinal de melhora que trouxe oxigênio para a campanha. O time saltou da 20ª para a 12ª posição com as duas vitórias consecutivas.

O problema é que o desempenho como mandante ainda preocupa. Em quatro jogos no Beira-Rio, o Inter venceu apenas um, perdeu três e marcou somente três gols. Números que contrastam com a tradição de força da torcida colorada.

Do lado tricolor, a história é diferente. O São Paulo fez um início avassalador, com cinco vitórias e um empate nas seis primeiras rodadas. A campanha incluiu triunfos sobre Flamengo (2 x 1 em casa), Grêmio (2 x 0) e Bragantino (2 x 1 fora). A defesa, com apenas cinco gols sofridos em oito jogos, é a melhor da competição ao lado do Flamengo.

A oscilação, porém, bateu à porta nas rodadas sete e oito. Derrota por 1 x 0 para o Atlético-MG em Belo Horizonte, seguida de outro revés pelo mesmo placar diante do Palmeiras no MorumBIS. São dois jogos sem gol, algo incomum para uma equipe que havia marcado dez vezes nas seis primeiras rodadas.

Ainda assim, o Tricolor segue firme na terceira colocação, com os mesmos 16 pontos do Athletico-PR, mas atrás por conta do saldo de gols: cinco contra seis do Furacão. Uma vitória em Porto Alegre poderia devolver a vice-liderança ao São Paulo e manter a pressão sobre o Palmeiras, que lidera com 19 pontos. Uma nova derrota abriria espaço para Fluminense e Flamengo encostarem.

Outros palpites para Internacional x São Paulo

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Confrontos diretos

Internacional e São Paulo protagonizam um dos confrontos mais equilibrados entre grandes do futebol brasileiro. Em quase 90 jogos na história, o Tricolor leva leve vantagem no número de vitórias, mas a diferença é mínima.

Nos últimos cinco duelos, o equilíbrio se confirma. O São Paulo venceu o mais recente, por 2 x 1 no Beira-Rio, pelo Brasileirão 2025, em agosto. Antes disso, o Inter havia goleado por 3 x 1 no Morumbi, em setembro de 2024, pela 27ª rodada. O confronto de junho de 2024, também em Porto Alegre, terminou 0 x 0.

De maneira geral, o padrão nos últimos anos é de jogos com poucos gols quando disputados no Beira-Rio. O resultado mais comum no confronto direto como um todo é o empate por 1 x 1, o que reforça a tendência de partida truncada.

No retrospecto geral do Brasileirão, são mais de 70 jogos, com vantagem paulista: 28 vitórias do São Paulo, 21 do Inter e 21 empates. Jogando no Beira-Rio, porém, o cenário fica mais equilibrado, com 11 vitórias para cada lado e 11 empates nas 33 partidas disputadas em Porto Alegre pela Série A.

Notícias de Internacional e São Paulo

Internacional: desfalques e dúvidas

Paulo Pezzolano terá pelo menos três desfalques de peso para o jogo contra o São Paulo. O atacante Vitinho recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre a Chapecoense e está suspenso. O goleiro Sergio Rochet defende o Uruguai em amistoso na Itália no dia 31 de março e não terá tempo de retornar a Porto Alegre. O zagueiro Félix Torres, convocado pelo Equador, estará em campo na Holanda na mesma data.

Sem Rochet, Anthoni deve assumir a meta colorado. Na zaga, Victor Gabriel deverá formar dupla com Mercado. Kayky tenta se recuperar de lesão muscular na coxa esquerda, mas é dúvida. Paulinho, Alan Rodríguez, Tabata e Allex aparecem como opções para a vaga de Vitinho.

A boa notícia é que Rafael Borré e Johan Carbonero, convocados pela Colômbia, jogaram nos dias 26 e 29 de março e devem estar disponíveis a tempo. Braian Aguirre também não preocupa.

Provável escalação do Internacional (4-2-3-1): Anthoni; Bruno Gomes, Victor Gabriel, Mercado e Bernabei; Villagra e Paulinho Paula; Carbonero, Alan Patrick e Braian Aguirre; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

São Paulo: desfalques e dúvidas

Roger Machado também enfrenta problemas para escalar o Tricolor. Enzo Díaz, lateral-esquerdo titular, está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Lucas Moura segue em recuperação de lesão e é desfalque certo. Paulinho trata um estiramento no joelho, e o lateral Maik foi poupado após trauma no quadril.

As convocações representam outra dor de cabeça. Gonzalo Tapia defende o Chile contra a Austrália na Nova Zelândia no dia 30 de março e, por conta da distância e do fuso horário, dificilmente estará disponível. Damián Bobadilla, com o Paraguai na França no dia 31, também é forte dúvida para a partida.

Sem Enzo Díaz na lateral esquerda, Patryck ou Cédric Soares (com adaptação de posição) devem ser as alternativas. No meio-campo, caso Bobadilla não retorne a tempo, Liziero ou outra opção do elenco ganha espaço.

Provável escalação do São Paulo (4-2-3-1): Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Patryck; Marcos Antônio e Danielzinho; Cauly, Luciano e William Gomes; Calleri. Técnico: Roger Machado.

Destaques individuais de Internacional x São Paulo

Jogador destaque · Internacional Rafael Santos Borré 5 Gols no Brasileirão 2026 7 Participações em gols na temporada 2 jogos Sequência com gol (Santos e Chapecoense) 71% Dos gols do Inter no Brasileirão Jogador destaque · São Paulo Luciano 3 Gols no Brasileirão 2026 5 Participações em gols na temporada Líder Em finalizações certas pelo São Paulo 93+ Gols pelo Tricolor na carreira

Os técnicos

Paulo Pezzolano assumiu o Internacional para 2026 após a saída de Abel Braga. O uruguaio trouxe um estilo agressivo e verticalizado, mas enfrentou dificuldades de adaptação nas primeiras rodadas. A defesa sofreu muito, e o meio-campo não conseguia dar ritmo ao time. As duas últimas vitórias mostraram ajustes importantes, especialmente na organização sem bola.

Roger Machado comanda o São Paulo desde o ano passado e consolidou um trabalho de transição que priorizou a solidez defensiva. O time é compacto, sai de trás com qualidade e sabe explorar contra-ataques com velocidade. O desafio agora é reencontrar o caminho do gol após duas partidas em branco. A capacidade de Machado em manter o grupo mentalmente forte será testada nesta sequência fora de casa.

Análise tática

O Internacional deve se organizar em 4-2-3-1 com Borré como referência e Alan Patrick nas costas do colombiano. Pezzolano tem trabalhado a saída de bola mais rápida e as transições por meio de Carbonero e Braian Aguirre pelas pontas. A ausência de Vitinho obrigará uma reformulação no setor ofensivo, provavelmente com Tabata ou Paulinho na ponta direita.

A grande vulnerabilidade do Inter está na zaga improvável. Sem Félix Torres, Victor Gabriel terá de assumir responsabilidades que vão além de sua experiência recente. Se o São Paulo conseguir pressionar alto e forçar erros na saída de bola, poderá criar chances de gol em transições curtas.

O São Paulo tende a manter o 4-2-3-1 de Roger Machado, com Calleri de centroavante e Luciano flutuando como segundo atacante. Cauly será o responsável pela criação pelo lado esquerdo. A ausência de Enzo Díaz na lateral esquerda reduz uma opção importante de sobreposição ofensiva.

A aposta tática do Tricolor deve ser a de controlar a posse, cadenciar o ritmo e atacar os espaços que o Inter deixará ao tentar pressionar. Os dados mostram que o São Paulo é a equipe com melhor defesa do Brasileirão, e Roger Machado não vai abrir mão dessa solidez mesmo precisando de gols. A tendência é de uma partida de poucas chances claras, decidida em detalhes como bolas paradas e momentos individuais.

Prognóstico de placar exato para Internacional x São Paulo

🎯 Palpite do Lance! Internacional 1 x 0 São Paulo O Internacional joga em casa embalado por duas vitórias seguidas e com o Beira-Rio lotado. O São Paulo, sem vencer há duas rodadas e com desfalques importantes, tende a sofrer diante de um Colorado que precisa desesperadamente pontuar para se afastar do Z-4. O Inter venceu os dois últimos jogos e marcou quatro gols sem sofrer nenhum

últimos jogos e marcou gols sem sofrer nenhum O São Paulo não vence há duas rodadas e não marcou gol nas duas últimas partidas

há duas rodadas e nas duas últimas partidas O Colorado tem Borré em fase artilheira, com gols em jogos consecutivos

em fase artilheira, com gols em jogos consecutivos O Tricolor terá desfalques de peso: Enzo Díaz suspenso, Lucas Moura lesionado e possíveis ausências de convocados

suspenso, lesionado e possíveis ausências de convocados Seis dos últimos oito confrontos no Beira-Rio tiveram menos de 2.5 gols Previsão final: vitória magra do Internacional no Beira-Rio, com Borré decidindo para o Colorado em partida de poucas chances claras.

Resumo dos palpites do Lance para Internacional x São Paulo