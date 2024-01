O placar de 2 a 1, com gols de Calleri e Luiz Gustavo - e Arthur Sousa descontando para os alvinegros -, encerrou um tabu de 10 anos sem vencer o Timão na Neo Química Arena. O resultado manteve o Tricolor na liderança do Grupo D do estadual, com dez pontos, enquanto o Timão é o segundo no C, com apenas uma vitória e três pontos.