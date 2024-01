O São Paulo quebrou o tabu que durava 10 anos e venceu o Corinthians na Neo Química Arena. Em Majestoso válido pela 4ª rodada do Paulistão, o Tricolor superou o Timão por 2 a 1 em Itaquera, com gols de Calleri e Luiz Gustavo. Arthur Sousa descontou para os mandantes nos acréscimos do segundo tempo. O zagueiro Caetano foi expulso no primeiro tempo, após revisão do VAR.