Antes do Majestoso, os torcedores do São Paulo brincaram nas redes sociais e deram permissão para Luciano tomar cartão amarelo caso o atacante fizesse um gol contra o Corinthians e repetisse a comemoração feita na semifinal da Copa do Brasil do ano passado. Em tom de brincadeira, o camisa 10 lamentou a chance perdida na vitória sobre o rival e disse que queria repetir o chute na bandeirinha.