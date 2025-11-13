São Paulo toma atitude sobre busca de reforços para 2026

O São Paulo tem algumas premissas pensando na busca de reforços para a temporada 2026. O Lance! apurou que ainda não se falam em nomes em específico, mas alguns perfis são traçados.

Nesta terça-feira (11), durante o sorteio do Paulistão 2026, o diretor de futebol Carlos Belmonte também reforçou qual a estratégia que deve ser adotada.

Sabe-se que o plano será buscar jogadores jovens e que estejam de acordo com a realidade financeira do Tricolor. Segundo Belmonte, o esperado é que dois ou três peças pontuais sejam contratadas. O diretor também falou sobre a dúvida referente a quais competições o time irá disputar na próxima temporada.

- Quando tivermos a questão orçamentária definida fica mais fácil de saber a quantidade de reforços, mas eu imagino que seja de dois a três pontuais para que tenhamos um elenco, com os meninos da base e os jogadores que lá estão - destacou Belmonte durante o evento.

- Eu nunca gosto da montagem específica para uma competição. É claro que a Libertadores dá mais recurso, então pode nos ajudar do ponto de vista financeiro. O orçamento está sendo elaborado, mas estamos trabalhando sem pensar em Libertadores ou Sul-Americana. Estamos pensando em trazer jogadores que possam ajudar o elenco - completou.

Uso dos garotos de Cotia

O uso de jogadores da base do São Paulo é pauta em toda temporada. Seja para o elenco profissional quanto pensando em negociações futuras, é comum que muitos subam após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontece logo no começo de janeiro.

Pensando em 2026, uma das ideias é ter de cinco a seis jogadores de Cotia integrados entre os profissionais. Belmonte também respondeu sobre o uso das crias da base.

- Tentar ter um elenco largo, utilizar meninos da base, ter um elenco entre 36 e 37 atletas, para que você aguente campeonatos simultâneos - completou o diretor.

Ainda faltam cinco jogos para o final da temporada 2026. O São Paulo deve começar a pensar em dispensas, contratações e renovações após este período.