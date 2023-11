Com a vitória contra o Bragantino, também na Vila Belmiro, o São Paulo conseguiu chegar aos 45 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, está 100% seguro e agora joga para elevar sua posição e sua pontuação na tabela. Na Vila Belmiro na quarta-feira (8), mesmo que como mandante, conseguiu sua primeira vitória fora do Morumbi. Contra o Santos, busca sua primeira vitória como visitante na competição.