Erison chegou ao São Paulo para ser uma opção de reserva para o papel que Calleri cumpre no elenco. Com a lesão do argentino, surge como uma das possibilidades de Dorival Júnior para ser o 'homem de referência' da equipe e suprir a falta do camisa 9. O jogador destacou o trabalho do treinador e do elenco. Com a vitória, o São Paulo conseguiu os sonhados 45 pontos.