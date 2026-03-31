São Paulo anuncia renovação com Negrucci; veja detalhes

O São Paulo anunciou a renovação de Negrucci, jogador revelado em Cotia. Agora, o atleta tem vínculo até 31 de dezembro de 2029, com opção de prolongamento por mais uma temporada. O antigo era válido até 31 de julho de 2026.

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Volante e revelado em Cotia, chegou nas categorias de base do Tricolor com apenas dez anos. Antes de começar a ser integrado no profissional, conquistou três títulos: Campeonato Paulista Sub-15 (2018), da Copa do Brasil Sub-17 (2020) e da Supercopa do Brasil Sub-17 (2020). Em 2023, começou seu processo de transição.

Internamente, o projeto de Negrucci é visto como exemplo para outros casos de jogadores revelados na base do São Paulo. O atleta chegou a receber sondagens, no passado, de times da Itália, inclusive. A renovação chega como uma maneira de valorizar e blindar o atleta.

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(Foto: Reprodução/ São Paulo FC)

A mesma vontade, a mesma luta, o mesmo sonho: Negrucci renovado até 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣#MadeInCotia#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/EU2FLi5qto — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 31, 2026

Negrucci fala sobre renovação

Negrucci exaltou sua renovação de contrato com o São Paulo. O volante defende as cores do Tricolor há onze anos.

- Essa renovação significa muito para mim. Cheguei no São Paulo com 10 anos de idade, e vestir essa camisa como atleta profissional é um sonho realizado. Não só meu como de toda a minha família. Agradeço muito a Deus por mais essa conquista e espero ser muito feliz e construir uma linda história aqui - disse.

Rui Costa, diretor do São Paulo, também falou sobre a renovação de Negrucci. Para ele, é visto como um jogador de "postura exemplar".

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- A renovação do Negrucci vem para dar continuidade ao processo de evolução do atleta, que teve trajetória de conquistas e liderança na base e que, desde que subiu para o profissional, demonstra postura exemplar e comprometimento com o grupo no dia a dia - completou.