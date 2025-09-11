Assista ao vivo à apresentação de Rigoni, reforço que retorna ao São Paulo

O São Paulo irá apresentar Emiliano Rigoni nesta quinta-feira, dia 11 de setembro. A coletiva de imprensa do jogador deve acontecer a partir das 12h30 (de Brasília), no SuperCT. O jogador retorna para sua segunda passagem no time.

Como foi o retorno de Rigoni ao São Paulo?

O São Paulo anunciou a volta de Emiliano Rigoni faltando poucas horas para a janela de transferência fechar. O jogador retorna ao clube do Morumbis com o respaldo de Hernán Crespo. O atleta chega como empréstimo até o final do ano. Existe uma cláusula de renovação até 2026, se metas forem batidas.

Rigoni trabalhou com Crespo no passado (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Veja os números do reforço

De acordo com dados do Sofascore, em sua passagem pelo León, Rigoni disputou 18 partidas, sendo apenas oito como titular. Marcou um gol e deu uma assistência, com média de 341 minutos para participar diretamente de um lance decisivo. Criou duas grandes chances e teve 0,5 passes decisivos por jogo, além de converter a única grande chance clara que teve, chegando a 100% de aproveitamento nesse quesito. No total, finalizou 11 vezes, apenas três no alvo, precisando de 11 chutes para balançar as redes. Seu desempenho nos dribles foi de 38% de eficiência, sofreu em média 0,1 falta por jogo.

Já no período em que trabalhou com Hernán Crespo no São Paulo, seus números foram bem mais expressivos. Rigoni entrou em campo 25 vezes, sendo titular em 22 delas, e registrou 10 gols e cinco assistências, participando de um gol a cada 121 minutos. Criou cinco grandes chances, distribuiu em média 1,6 passes decisivos por jogo e apresentou aproveitamento de 42% nas oportunidades claras. Finalizou em média duas vezes por partida, com 0,8 arremates certos, e precisou de 5,1 finalizações para marcar. Nos dribles, teve aproveitamento de 67%, sofreu 0,4 faltas por jogo.

Jogador atuou com Hernán Crespo no São Paulo

Rigoni atuou junto a Hernán Crespo na primeira passagem do argentino pelo time. O Lance! apurou que, independente do reforço, todos os interesses na janela tentaram olhar para conversas de bases salariais que tivessem a ver com a realidade financeira do clube. No caso de Rigoni, uma discussão quanto a isso deve ser levada em consideração.

O jogador defendeu o São Paulo na temporada de 2021. Inclusive, chegou a ser titular na campanha de Crespo naquele ano. Em algumas oportunidades, chegou a visitar o CT. Em julho de 2022, foi vendido ao ao Austin FC, dos Estados Unidos. Na época, a negociação girou em torno dos US$ 4 milhões (R$ 20,8 milhões na cotação da época).