menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

São Paulo apresenta terceira camisa manga longa; confira preço

Modelo faz referência ao uniforme usado na final do Mundial de Clubes de 2005

Novidade chega às lojas nesta segunda-feira (1) (Foto: Divulgação)
imagem cameraNovidade chega às lojas nesta segunda-feira (1) (Foto: Divulgação)
e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 01/09/2025
11:41
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo apresentpu nesta segunda-feira (1º) a versão manga longa da terceira camisa do pela New Balance. O modelo, que segue a linha do uniforme lançado anteriormente em manga curta, tem o preto como cor predominante e inspiração no uniforme usado pelos goleiros tricolores na final do Campeonato Mundial de Clubes de 2005, no Japão. 

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A nova camisa faz parte da coleção 2025 do clube e mantém a temática de homenagem ao tricampeonato mundial, presente também nas camisas home e away lançadas no primeiro semestre pela marca esportiva.

O modelo manga longa traz detalhes em dourado cromado nas estrelas, na logomarca da New Balance e na gola estilo padre. Além disso, apresenta uma faixa sublimada na manga direita, referência direta ao uniforme utilizado na final de 2005.

continua após a publicidade
Versão manga longa da terceira camisa do São Paulo, desenvolvida pela New Balance (Foto: Divulgação)
Versão manga longa da terceira camisa do São Paulo, desenvolvida pela New Balance (Foto: Divulgação)

Segundo Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance, a procura por camisas de manga longa é tradicionalmente alta. Ele comentou que, após o desempenho de vendas da versão manga curta da terceira camisa, a empresa decidiu ampliar a coleção com o novo modelo.

— As camisas no estilo manga longa são sempre um sucesso de vendas. Diante dos resultados que tivemos com o lançamento da terceira camisa manga curta este ano, não podíamos deixar de proporcionar mais uma peça que o torcedor tricolor possa guardar com carinho — disse Leandro Moraes.

continua após a publicidade

A camisa estará disponível para compra no e-commerce e nas lojas físicas da New Balance e da SAO Store.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Camisa 3 versão manga longa

  1. Preços: R$ 369,99
  2. Tecido: liso
  3. Apliques: em TPU (3D)
  4. Estrelas e logo NB em dourado cromado
  5. Autenticador NB
  6. Faixa sublimada na manga direita, em referência ao uniforme de 2005
  7. Gola padre em ribana com fecho de botão
  8. Detalhe dourado na gola

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias