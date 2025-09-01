São Paulo apresenta terceira camisa manga longa; confira preço
Modelo faz referência ao uniforme usado na final do Mundial de Clubes de 2005
O São Paulo apresentpu nesta segunda-feira (1º) a versão manga longa da terceira camisa do pela New Balance. O modelo, que segue a linha do uniforme lançado anteriormente em manga curta, tem o preto como cor predominante e inspiração no uniforme usado pelos goleiros tricolores na final do Campeonato Mundial de Clubes de 2005, no Japão.
A nova camisa faz parte da coleção 2025 do clube e mantém a temática de homenagem ao tricampeonato mundial, presente também nas camisas home e away lançadas no primeiro semestre pela marca esportiva.
O modelo manga longa traz detalhes em dourado cromado nas estrelas, na logomarca da New Balance e na gola estilo padre. Além disso, apresenta uma faixa sublimada na manga direita, referência direta ao uniforme utilizado na final de 2005.
Segundo Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance, a procura por camisas de manga longa é tradicionalmente alta. Ele comentou que, após o desempenho de vendas da versão manga curta da terceira camisa, a empresa decidiu ampliar a coleção com o novo modelo.
— As camisas no estilo manga longa são sempre um sucesso de vendas. Diante dos resultados que tivemos com o lançamento da terceira camisa manga curta este ano, não podíamos deixar de proporcionar mais uma peça que o torcedor tricolor possa guardar com carinho — disse Leandro Moraes.
A camisa estará disponível para compra no e-commerce e nas lojas físicas da New Balance e da SAO Store.
Camisa 3 versão manga longa
- Preços: R$ 369,99
- Tecido: liso
- Apliques: em TPU (3D)
- Estrelas e logo NB em dourado cromado
- Autenticador NB
- Faixa sublimada na manga direita, em referência ao uniforme de 2005
- Gola padre em ribana com fecho de botão
- Detalhe dourado na gola
