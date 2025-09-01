São Paulo apresenta terceira camisa manga longa; confira preço

O São Paulo apresentpu nesta segunda-feira (1º) a versão manga longa da terceira camisa do pela New Balance. O modelo, que segue a linha do uniforme lançado anteriormente em manga curta, tem o preto como cor predominante e inspiração no uniforme usado pelos goleiros tricolores na final do Campeonato Mundial de Clubes de 2005, no Japão.

A nova camisa faz parte da coleção 2025 do clube e mantém a temática de homenagem ao tricampeonato mundial, presente também nas camisas home e away lançadas no primeiro semestre pela marca esportiva.

O modelo manga longa traz detalhes em dourado cromado nas estrelas, na logomarca da New Balance e na gola estilo padre. Além disso, apresenta uma faixa sublimada na manga direita, referência direta ao uniforme utilizado na final de 2005.

Versão manga longa da terceira camisa do São Paulo, desenvolvida pela New Balance (Foto: Divulgação)

Segundo Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance, a procura por camisas de manga longa é tradicionalmente alta. Ele comentou que, após o desempenho de vendas da versão manga curta da terceira camisa, a empresa decidiu ampliar a coleção com o novo modelo.

— As camisas no estilo manga longa são sempre um sucesso de vendas. Diante dos resultados que tivemos com o lançamento da terceira camisa manga curta este ano, não podíamos deixar de proporcionar mais uma peça que o torcedor tricolor possa guardar com carinho — disse Leandro Moraes.

A camisa estará disponível para compra no e-commerce e nas lojas físicas da New Balance e da SAO Store.

