Web resgata imagens de Marcos Leonardo com a camisa do São Paulo; veja fotos

A torcida do São Paulo está animada com a possibilidade da vinda de Marcos Leonardo. Faltando somente o lado do Al-Hilal para a liberação de um empréstimo até o final do ano, foram resgatadas fotos do jogador na infância com a camisa do Tricolor Paulista.

O Lance! apurou que do lado de Marcos Leonardo existe uma certeza: quer jogar no São Paulo. Alguns pontos pesam nisso.

Mesmo que tenha sido revelado na base do Santos, Marcos Leonardo é são-paulino desde criança. Inclusive, sua família também tem a identificação com o clube do Morumbis.

A possibilidade de jogar uma Copa Libertadores e ganhar destaque de olho na Seleção Brasileira pesa. Fora da última lista de convocados de Carlo Ancelotti, Marcos Leonardo entende que no Brasil pode ganhar um destaque maior, mirando o ciclo da Copa do Mundo de 2026, ainda mais se for decisivo no continental.

➡️ Ancelotti e identificação: o que ajuda e o que falta por Marcos Leonardo no São Paulo

Com isso, o jogador de 21 anos abriu mão do que receberia até o final deste ano para ser repatriado. A ideia, segundo a reportagem confirmou, seria um acordo por empréstimo. Quanto as bases salariais, que assustaram o Tricolor no começo, pode existir uma ideia de dividir estes valores.

Faltam detalhes. A decisão final não está nas mãos do São Paulo. Marcos Leonardo pertence ao Al-Hilal, que precisa autorizar a liberação do atacante para que ele retorne ao Brasil. Com o aval, o Tricolor agilizará os trâmites para registrar o jogador e oficializar a contratação.

Veja imagens de Marcos Leonardo na infância com a camisa do São Paulo

(Foto: Divulgação)

(Foto: Divulgação)