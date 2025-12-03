menu hamburguer
Gol perdido em São Paulo x Internacional choca torcedores: 'Misericórdia'

Equipes se enfrentam pela 37ª rodada do Brasileirão

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/12/2025
20:34
São Paulo e Internacional se enfrentam pela 37ª rodada do Brasileirão (Foto: JoÃo Jardim/Pera Photo Press/Gazeta Press)
São Paulo e Internacional se enfrentam, nesta quarta-feira (3), na Vila Belmiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o primeiro tempo do confronto, o atacante Luciano desperdiçou uma chance clara de gol, que chocou os torcedores nas redes sociais.

O lance aconteceu logo no primeiro minuto da partida. Na ocasião, Marcos Antônio acertou um cruzamento preciso na cabeça do camisa 10. Contudo, ao realizar o ato do cabeceio, Luciano não foi preciso e errou o gol defendido por Sérgio Rochet.

Nas redes sociais, torcedores do São Paulo não acreditaram nas chance desperdiçada pelo atacante. Veja a repercussão abaixo:

