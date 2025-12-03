menu hamburguer
Reação de Baldasso em São Paulo x Inter e em gol de Neymar viraliza: 'Caiu'

Colorado perdeu confronto pela 37ª rodada do Brasileirão

Dia 03/12/2025
21:57
Baldasso se revoltou com derrota do Internacional (Foto: Reprodução)
O Internacional perdeu para o São Paulo por 3 a 0, nesta quarta-feira (3), na Vila Belmiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o confronto, o jornalista Fabiano Baldasso, torcedor declarado do Colorado, protagonizou reações que viralizaram nas redes sociais.

➡️ Rivais se agitam com gols do São Paulo contra o Internacional: 'Arerê'

Uma delas, aconteceu na reta final do primeiro tempo. Na ocasião, Maik marcou o segundo gol do clube paulista, aos 47 minutos. O lance aconteceu minutos antes de Neymar abrir o placar no confronto entre Santos e Juventude.

Posteriormente, o Peixe venceu o compromisso da 37ª rodada do Brasileirão, enquanto o Inter amargou uma derrota. Com este cenário, a equipe gaúcha se manteve na zona de rebaixamento do campeonato e faltam apenas uma rodada para o fim. Veja a repercussão da reação de Baldasso abaixo:

