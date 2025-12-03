Torcedores se revoltam com gol em São Paulo x Internacional: 'De novo'

São Paulo e Internacional estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (3), em jogo decisivo da 37° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Tricolor Paulista vai vencendo por 1 a 0, com gol do zagueiro Sabino.

Aos 20 do primeiro tempo, Ferreirinha cobrou uma falta lateral, o goleiro Rochet saiu mal, e o zagueiro Sabino abriu o placar em São Paulo x Internacional. O resultado é crítico para o Colorado, que está muito ameaçado na briga contra o rebaixamento.

Nas redes sociais, os torcedores se revoltaram com o gol em São Paulo x Internacional. A maioria deles apontou falha do goleiro uruguaio no lance. Veja os comentários abaixo:

São Paulo e Internacional se enfrentam pela 37ª rodada do Brasileirão (Foto: JoÃo Jardim/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Veja gol em São Paulo x Internacional e reação dos torcedores

Escalações das equipes

Com apenas três treinos desde sua apresentação, Abel Braga trabalhou apenas um esquema e uma escalação. O 3-6-1, com três volantes no meio e apenas Vitinho no ataque. Apesar da precaução, a ideia é dar liberdade a Alan Patrick para criar e chegar à frente, assim como para os laterais Aguirre e Bernabei, que podem aparecer como ponteiros e até como meias.

No meio, Bruno Gomes será o volante centralizado, com Alan Rodríguez pela direita e Thiago Maia pela esquerda. Rafael Borré e Ricardo Mathias ficam no banco como alternativas. Assim, o Inter começa São Paulo x Internacional com: Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Bruno Gomes, Alan Rodríguez, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho.

Vindo da goleada de 6 a 0 para o Fluminense, o São Paulo segue vivo com o sonho da vaga na fase preliminar da Libertadores. Na oitava colocação e com 48 pontos somados, precisa de algumas combinações, já que não não alcança mais o sétimo lugar.

Dessa forma, a equipe de Hernán Crespo vai assim para São Paulo x Internacional: Rafael; Toloi, Alan Franco e Sabino; Maik, Luiz Gustavo, Bobadilla, Marcos Antônio e Ferreira; Luciano e Tapia.