São Paulo tem três convocados na Data Fifa; veja nomes

O São Paulo tem três jogadores do elenco principal convocados na Data Fifa. O Tricolor retorna aos treinos na quarta-feira (4), mas não terá Matheus Alves, Bobadilla e nem Ferraresi presentes.

continua após a publicidade

Matheus Alves, destaque de Cotia que tem ganhado espaço no profissional, estará com a Seleção Brasileira Sub-20. Nahuel Ferraresi foi convocado pela Venezuela.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Quanto a Bobadilla, a convocação do jogador pelo Paraguai chegou a influenciar o depoimento que teria que prestar ao DRADE no final da última semana. O São Paulo pediu para que a Polícia Cívil adiasse o prazo, após acusação de xenofobia feita por Miguel Navarro, do Talleres. Agora, deve ser feito após o dia 10 de junho, quando termina este período.

continua após a publicidade

Na Seleção Brasileira de Ancelotti, Oscar chegou a pintar na lista de pré-convocados, mas não foi convocado oficialmente pelo técnico.

➡️Joias do Lance!: promessa do São Paulo, Angelo chamou atenção da Europa aos 16 anos

Bobadilla foi convocado pela seleção do Paraguai (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O que o São Paulo espera da Data Fifa?

O São Paulo terá quase onze dias para se preparar nesta Data Fifa visando o jogo contra o Vasco pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no dia 12 de junho, no Morumbis. Depois, os times entram em mais uma pausa, desta vez por conta do Mundial de Clubes da Fifa, retornando somente em julho.

Estes dias podem ser decisivos para o Tricolor Paulista. De recuperação de lesionados até ajustes, o jogo pode ser essencial para trazer tranquilidade ao São Paulo na pausa que acontece entre junho e julho. A equipe carioca disputa os playoffs da Sul-Americana antes do confronto e chega ao duelo como adversário direto na briga contra a zona de rebaixamento.