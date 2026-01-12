Filho de ídolo do São Paulo é convocado para a Seleção Brasileira Sub-16
Filho do ex-zagueiro Miranda, defensor do São Paulo é o único atleta do clube na lista
O zagueiro Lucas Miranda foi convocado mais uma vez para a Seleção Brasileira de base. Iniciando seu primeiro ano na categoria Sub-16, o defensor do São Paulo integra a lista dos 26 atletas chamados pelo técnico Guilherme Dalla Déa para um período de treinamentos entre os dias 19 e 28 de janeiro, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Lucas é o único jogador do clube presente na convocação.
Filho do ex-zagueiro Miranda, que defendeu São Paulo, Atlético de Madrid e a Seleção Brasileira, Lucas atua como zagueiro e lateral-esquerdo e segue acumulando convocações nas categorias de base do Brasil.
Esta é a quarta convocação do atleta. Em 2025, além de uma participação em períodos de treino, Lucas foi chamado para a disputa da Copa 2 de Julho e, posteriormente, voltou a integrar a Seleção para a disputa da Conmebol Liga Evolución, torneio internacional de base no qual o Brasil conquistou o título.
- Vestir a camisa da Seleção sempre tem um peso especial e aumenta a motivação para trabalhar ainda mais no dia a dia. Quero aproveitar esse período na Granja Comary para aprender, evoluir e ajudar o grupo - disse Lucas.
- "Iniciar o ano entre os convocados é uma ótima oportunidade para ganhar experiência e seguir crescendo com a Seleção - completou o defensor de 15 anos, que defende o Tricolor Paulista desde os 11 anos.
O período de atividades faz parte do planejamento do Departamento de Seleções da CBF, que tem como objetivo o desenvolvimento técnico e tático dos atletas visando futuras competições internacionais das categorias de base.
