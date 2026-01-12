Leitura labial revela discussão de Luciano com jogador do São Paulo: 'Sai'

Vivendo um momento conturbado dentro e fora de campo, o São Paulo foi dominado pelo Mirassol e saiu derrotado por 3 a 0, na partida de estreia do Campeonato Paulista, neste domingo (11). Após o confronto, o dublador Gabriel Velloso revelou um momento de tensão entre o atacante Luciano e o lateral português Cédric Soares.

O cronômetro marcava 38 minutos da primeira etapa, o São Paulo já perdia o confronto por 2 a 0, quando o Mirassol conseguiu emplacar outra saída em velocidade ao ataque e por pouco não marcou o terceiro gol. Após um cruzamento pelo lado direito, Luciano apareceu para fazer o corte, dentro da própria área de defesa, e reclamou com Cédric Soares, que estava fora de posição.

O lance logo viralizou entre os torcedores nas redes sociais, que elogiaram o empenho do atacante Tricolor. Na leitura labial, feita pelo criador de conteúdo, Luciano cobra mais agilidade de Cédric na hora de recompor na marcação e afirma que se repetisse o erro, o lateral português sairia de campo. Confira abaixo.

Com o resultado, o São Paulo foi o único clube grande que não venceu na partida de estreia do Campeonato Paulista e busca uma reação contra o São Bernardo, na próxima quinta-feira (15), às 21h45 (de Brasília), no Morumbis.

Como foi o jogo entre São Paulo e Mirassol?

Bastaram sete minutos para o Mirassol abrir o placar e complicar a situação do São Paulo, que entrou em campo tentando separar o cenário político do futebol. À espera da marcação de uma falta, o Tricolor perdeu o tempo da jogada. Shaylon aproveitou a sobra e acertou a trave. No rebote, o estreante Lucas Mugni apareceu livre para empurrar a bola para o fundo da rede, fazendo 1 a 0 para o Mirassol ainda no início da partida.

O gol mexeu com o psicológico do Tricolor, que teve dificuldade para reagir. Aos 19 minutos, o Mirassol ampliou a vantagem. Em um erro de Nahuel Ferraresi na saída de bola, Alesson acelerou, avançou em direção à área são-paulina e arriscou. A bola desviou em Alan Franco, em mais um vacilo da defesa, e acabou no fundo da rede. 2 a 0 para o Mirassol. Mesmo com o toque de Alan Franco, a arbitragem considerou o gol para Alesson. Situação difícil do São Paulo contra o Mirassol.

Na metade do segundo tempo, as equipes passaram a adotar posturas distintas. Orientado por Guanaes, o Mirassol recuou as linhas, reforçou o sistema defensivo e passou a explorar menos espaços. O São Paulo, por sua vez, tentou se soltar mais ofensivamente, avançou as linhas e buscou pressionar, mas encontrou dificuldades diante da boa organização do Mirassol contra o São Paulo.

Já nos minutos finais, além da desvantagem no placar, o Tricolor ainda teve um obstáculo a mais. Maik foi expulso após um carrinho em Daniel Borges, o que dificultou ainda mais qualquer tentativa de reação. Para fechar a partida, quase ao apagar das luzes, José Aldo aproveitou o espaço deixado pela defesa e marcou o terceiro do Mirassol. A equipe, que foi uma das sensações do Brasileirão no ano passado, confirmou a vitória por 3 a 0 do Mirassol em cima do São Paulo.