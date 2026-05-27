Veja programação do elenco do São Paulo até a pausa para a Copa

Após garantir a classificação na Copa Sul-Americana com a vitória em cima do Boston River por 2 a 0, o São Paulo entra na última semana de atividades antes da pausa no calendário para a Copa do Mundo. A primeira metade da temporada do Tricolor irá encerrar no próximo domingo (31), diante do Remo, fora de casa, pela 18ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h30, no estádio Mangueirão, em Belém.

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Até lá, o técnico Dorival Jr. terá mais três atividades com o elenco são-paulino, já que nesta quarta-feira os atletas que foram relacionados para o duelo contra o Boston River ganharam descanso e apenas jogadores em recuperação foram ao SuperCT para seguir com os trabalhos.

Na quinta, o elenco retorna de forma integral ao CT da Barra Funda para iniciar a preparação para enfrentar o Remo. Esse será o primeiro confronto entre as equipes após mais de três décadas, já que os times não jogam desde 1995. Todas as atividades da semana serão às 10h.

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Na sexta-feira, o elenco do São Paulo retorna ao SuperCT para a segunda atividade com Dorival Jr. e finaliza os trabalhos no sábado, também na capital paulista. Na sequência do treinamento, o elenco tricolor viajará para a capital paraense, onde enfrenta o Remo no dia seguinte.

Ainda não há confirmação do clube quanto a liberação dos atletas para um período de férias, mas há a expectativa de descanso do elenco do São Paulo a partir da segunda-feira, já que é a última partida antes da Copa. O retorno para o primeiro jogo após o Mundial está previsto para a última semana de julho, no dia 22, diante do Athletico-PR, no Morumbis.

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São Paulo venceu o Boston River na Sul-Americana. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

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