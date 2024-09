São Paulo tem novidade entre os relacionados contra o Atlético-MG; veja provável escalação

Luis Zubeldía comanda o São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 12:17 • Rio de Janeiro

Atlético-MG e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (12), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola na Arena MRV, em Belo Horizonte, e Igor Vinicius, que ficou desde o dia 30 de julho poupado por risco de lesão, voltou a ser relacionado. Atrás no placar, o Tricolor deve ir com força máxima, fora de casa, para o duelo contra o Galo.

A longa lista de jogadores no departamento médico inclui os meio-campistas Pablo Maia (cirurgia na coxa esquerda) e Alisson (cirurgia no tornozelo direito), o lateral-esquerdo reserva Patryck (fratura na clavícula direita) e o atacante Ferreira (lesão do tendão do quadríceps da perna esquerda).

Além dos citados, Igor Vinícius estava fora de embate desde o dia 30 de julho, quando o clube paulista venceu o Goiás, por 2 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Desde então, o defensor passou a ser poupado pela comissão técnica para aprimorar sua forma física por estar com risco elevado de lesão.

Antes de parar de ser relacionado, o jogador era titular absoluto na lateral-direita do São Paulo, já que Rafinha estava lesionado - o veterano já retornou e vem atuando. Ele disputou 14 jogos seguidos até a última vez que entrou em campo, sendo 13 como titular.

Porém, a boa notícia para os tricolores é o retorno dos jogadores convocados para o período da Data Fifa. Luis Zubeldía aguardou pela reapresentação dos que estiveram em compromisso com suas seleções: Lucas Moura, com a Seleção Brasileira, Bobadilla, com o Paraguai. Além da dupla, Ferraresi, reserva do time, estava servindo à Venezuela e foi poupado para a partida.

Com isso, a provável escalação do São Paulo para enfrentar o Atlético-MG tem: Rafael, Rafinha, Arboleda, Sabino e Wellington; Luiz Gustavo e Bobadilla (Marcos Antônio); Wellington Rato (William Gomes), Luciano e Lucas; Calleri.

Para avançar, o Tricolor precisará reverter o resultado negativo do primeiro jogo, quando perdeu por 1 a 0. Agora, o time paulista tem que vencer por dois gols de diferença, já que a vitória por um gol levará a decisão para os pênaltis. O empate classifica o time mineiro para a próxima fase do torneio nacional.