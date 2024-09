Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 04:40 • São Paulo (SP)

O São Paulo vai com tudo em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Para isso, precisará reverter o resultado negativo do primeiro jogo, quando perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0, em casa. Agora, na Arena MRV, o time comandado por Luis Zubeldía precisará vencer por dois gols de diferença para seguir em busca do bicampeonato.

Relembre cinco vezes em que o feito aconteceu

Conquista da Libertadores de 1992

Na final do torneio daquele ano, o Tricolor enfrentou o Newell’s Old Boys e saiu de campo derrotad por 1 a 0, fora de casa. Na volta, no Morumbis, o time paulista devolveu o placar e a decisão foi para os pênaltis. O resultado foi positivo: 3 a 2 para o São Paulo, que conquistou sua a primeira Libertadores.

Oitavas de final da Copa do Brasil de 2002

No jogo de ida da competição daquele ano, o São Paulo foi derrotado pelo Figueirense por 3 a 1. Na volta, o que parecia perdido, tornou-se uma goleada. No Morumbis, o time paulista venceu por 6 a 1 e avançou à próxima fase.

Oitavas de final da Copa do Brasil de 2012

O São Paulo garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil em 2012 contra a Ponte Preta. Na ida, perdeu o jogo fora de casa por 1 a 0, mas com apoio da torcida, venceu por 3 a 1 e se classificou.

Semifinal da Copa Sul-Americana em 2022

Na ocasião, o Tricolor foi derrotado pelo Atlético-GO, fora de casa, por 3 a 1. No entanto, no Morumbis, a história foi diferente. Com direito a dois gols de Patrick no tempo normal, a vaga foi definida nos pênaltis: 4 a 2.

Oitavas de final da Copa Sul-Americana em 2023

Um exemplo mais recente de virada do Tricolor aconteceu pela Sul-Americana. No ano passado, o São Paulo perdeu para o San Lorenzo por 1 a 0, na Argentina. No Morumbis, reverteu o resultado ao vencer por 2 a 0, gols de Calleri e Luciano, classificando-se para as quartas de final.