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São Paulo tem grupo da Sul-Americana definido; confira os times

Equipe brasileira tem time colombiano, uruguaio e chileno em sua chave

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Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 19/03/2026
20:37
Atualizado há 2 minutos
(Foto: Peter Leone/OfotogrÃ¡fico/Gazeta Press)
imagem camera(Foto: Peter Leone/OfotogrÃ¡fico/Gazeta Press)
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Os grupos da Sul-Americana 2026 estão definidos! Em sorteio realizado nesta quinta-feira (19) na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, os sete representantes brasileiros conheceram os adversários da fase de grupos competição. Os jogos desta fase vão ser disputados de 8 de abril a 27 de maio.

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➡️ Após fraturar costelas, Lucas Moura agradece apoio de torcedores do São Paulo

O São Paulo ficou no Grupo C, ao lado de Millonarios (COL), Boston River (URU) e Ohhings (CHI).

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Grupo C

  • São Paulo (BRA)
  • Millonarios (COL)
  • Boston River (URU)
  • Ohhings (CHI)

Potes para a fase de grupos da Sul-Americana 2026 🏆

Pote 1

  • River Plate (ARG)
  • Atlético-MG (BRA)
  • São Paulo (BRA)
  • Racing (ARG)
  • Grêmio (BRA)
  • Olimpia (PAR)
  • Santos (BRA)
  • América de Cali (COL)

Pote 2

  • San Lorenzo (ARG)
  • Red Bull Bragantino (BRA)
  • Palestino (CHI)
  • Millonarios (COL)
  • Caracas (VEN)
  • Vasco (BRA)
  • Cienciano (PER)
  • Tigre (ARG)

Pote 3

    1.
  1. Audax Italiano (CHI)
    2. 2.
  2. Blooming (BOL)
    3. 3.
  3. Academia Puerto Cabello (VEN)
    4. 4.
  4. Boston River (URU)
    5. 5.
  5. Montevideo City Torque (URU)
    6. 6.
  6. Deportivo Cuenca (EQU)
    7. 7.
  7. Independiente Petrolero (BOL)
    8. 8.
  8. Macará (EQU)

Pote 4

    1.
  1. Alianza Atlético (PER)
    2. 2.
  2. Barracas Central (ARG)
    3. 3.
  3. Deportivo Riestra (ARG)
    4. 4.
  4. Recoleta (PAR)
    5. 5.
  5. Botafogo (BRA)
    6. 6.
  6. Juventud (URU)
    7. 7.
  7. O'Higgins (CHI)
    8. 8.
  8. Carabobo (VEN)

Calendário da Grande Conquista 📆

  • Playoffs classificatórios: 4 de março
  • Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio
  • Sorteio dos playoffs das oitavas: 3 de junho
  • Playoffs das oitavas de final: 22 e 29 de julho
  • Oitavas de final: 12 e 19 de agosto
  • Quartas de final: 9 e 16 de setembro
  • Semifinais: 14 e 21 de outubro
  • Final: 21 de novembro

A edição de 2026 da Copa Sul-Americana promete equilíbrio e jogos intensos já na fase de grupos. Com clubes tradicionais e emergentes em disputa, a competição reforça seu papel como uma das mais importantes do calendário sul-americano. A expectativa agora fica pela confirmação oficial dos grupos e pelo início da bola rolando em abril.

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Calleri comemorando gol da virada do São Paulo (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
(Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

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