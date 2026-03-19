São Paulo tem grupo da Sul-Americana definido; confira os times

Os grupos da Sul-Americana 2026 estão definidos! Em sorteio realizado nesta quinta-feira (19) na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, os sete representantes brasileiros conheceram os adversários da fase de grupos competição. Os jogos desta fase vão ser disputados de 8 de abril a 27 de maio.

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O São Paulo ficou no Grupo C, ao lado de Millonarios (COL), Boston River (URU) e Ohhings (CHI).

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Grupo C

São Paulo (BRA)

Millonarios (COL)

Boston River (URU)

Ohhings (CHI)

Potes para a fase de grupos da Sul-Americana 2026 🏆

Pote 1

River Plate (ARG)

Atlético-MG (BRA)

São Paulo (BRA)

Racing (ARG)

Grêmio (BRA)

Olimpia (PAR)

Santos (BRA)

América de Cali (COL)

Pote 2

San Lorenzo (ARG)

Red Bull Bragantino (BRA)

Palestino (CHI)

Millonarios (COL)

Caracas (VEN)

Vasco (BRA)

Cienciano (PER)

Tigre (ARG)

Pote 3

1 . Audax Italiano (CHI) 2 . Blooming (BOL) 3 . Academia Puerto Cabello (VEN) 4 . Boston River (URU) 5 . Montevideo City Torque (URU) 6 . Deportivo Cuenca (EQU) 7 . Independiente Petrolero (BOL) 8 . Macará (EQU)

Pote 4

1 . Alianza Atlético (PER) 2 . Barracas Central (ARG) 3 . Deportivo Riestra (ARG) 4 . Recoleta (PAR) 5 . Botafogo (BRA) 6 . Juventud (URU) 7 . O'Higgins (CHI) 8 . Carabobo (VEN)

Calendário da Grande Conquista 📆

Playoffs classificatórios: 4 de março

4 de março Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio

8 de abril a 27 de maio Sorteio dos playoffs das oitavas: 3 de junho

3 de junho Playoffs das oitavas de final: 22 e 29 de julho

22 e 29 de julho Oitavas de final: 12 e 19 de agosto

12 e 19 de agosto Quartas de final: 9 e 16 de setembro

9 e 16 de setembro Semifinais: 14 e 21 de outubro

14 e 21 de outubro Final: 21 de novembro

A edição de 2026 da Copa Sul-Americana promete equilíbrio e jogos intensos já na fase de grupos. Com clubes tradicionais e emergentes em disputa, a competição reforça seu papel como uma das mais importantes do calendário sul-americano. A expectativa agora fica pela confirmação oficial dos grupos e pelo início da bola rolando em abril.

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