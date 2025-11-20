São Paulo tem dúvida na defesa contra o Corinthians; veja provável escalação
Tricolor joga na quinta-feira (20) contra o Corinthians
O São Paulo terá alguns problemas na defesa contra o Corinthians. O jogo acontece nesta quinta-feira, dia 20 de novembro, às 19h30 (de Brasília). O Tricolor, porém, ainda convive com dúvidas em alguns setores, entre eles a zaga.
Nahuel Ferraresi, convocado pela seleção da Venezuela, deve retornar nesta noite ao Brasil. Ainda não se sabe se o jogador terá condições de atuar ou em quais parâmetros estará fisicamente. O Lance! apurou que existe a possibilidade de a defesa ser montada com Alan Franco, Rafael Tolói e Sabino. Arboleda segue no departamento médico.
Bobadilla e Gonzalo Tapia entram na mesma conta. A dupla, também convocada nesta Data Fifa, deve retornar na parte da manhã. Entre eles, Tapia é visto como o mais provável a ser relacionado, mas também passará por avaliação.
Hernán Crespo tem quebra-cabeça
A escalação do São Paulo contra o Corinthians nesta quinta-feira será um grande quebra-cabeça para Hernán Crespo. Muito disso passa pelo departamento médico do time. O Tricolor não terá Calleri, Ryan, André Silva, Luan, Oscar, Dinenno, Wendell, Marcos Antônio, Rodriguinho, Enzo Díaz, Lucas Moura e Arboleda à disposição. Ou seja, as opções ficam escassas.
O jogo tem um peso importante. Na tabela, o Tricolor está na nona colocação, com 45 pontos somados. O time entende que a classificação (ou não) para a Copa Libertadores será essencial para pensar nos próximos passos - inclusive, no planejamento do elenco para 2026.
Veja a provável escalação do São Paulo
O São Paulo pode ir a campo com um time formado por Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco e Sabino; Maik, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Alisson e Ferreira (Patryck); Luciano e Tapia (Rigoni).
