Rui Costa avalia vendas de jogadores do São Paulo e abre o jogo sobre promessas da base

Rui Costa concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (19) e falou sobre as vendas de Crias de Cotia neste ano. O São Paulo se despediu de alguns jogadores - como Lucas Ferreira, Matheus Alves e Henrique Carmo -, em negociações que foram contestadas pela torcida.

Entre as críticas, entraram em pauta os valores das negociações e também a consideração que alguns jogadores teriam sido vendidos de forma precoce. Rui Costa respondeu sobre o assunto. Na sua resposta, diante a saúde financeira do São Paulo, não tinha outro caminho a ser seguido.

- O clube sobrevive da venda de atletas e das receitas de TV. Não tem outra equação. Não é o São Paulo. E o São Paulo especificamente neste tema de venda de atletas, historicamente é um clube que sobrevive da venda de seus destaques. Portanto, isso não deve mudar. Eu até expliquei num outro espaço que a venda de um atleta é multifatorial. Ele depende do mercado, depende de uma análise que fazemos todos os dias e vocês não têm acesso - destacou Rui Costa.

De acordo com o diretor executivo, o São Paulo tem um processo de transição de atletas que precisa ser seguido.

- O São Paulo tem um processo de transição de atletas jovens que é bastante profissional. Os atletas têm quantidade de treino observado. Ali já começa a perceber perfil, como se relacionam num momento de adversidade - completou.

Rui Costa concedeu coletiva no SuperCT (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Libertadores pode afetar?

O São Paulo ainda briga por uma vaga para a Copa Libertadores em 2026. Rui Costa também foi questionado se uma classificação ou não pode afetar as ideias para o próximo ano.

- Essas reuniões são justamente para projetar cenários. Estar dentro ou fora da Libertadores faz diferença e percebemos que o mercado reage de maneira distinta conforme esse contexto. É importante estar na competição - disse.