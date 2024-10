São Paulo tem cinco mudanças na escalação para duelo contra o Vasco

Zubeldia durante partida do São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







16/10/2024

O São Paulo está escalado para encarar o Vasco na noite desta quarta-feira (16), pelo Brasileirão. O Tricolor terá cinco alterações em relação ao time que foi derrotado pelo Cuiabá.

Igor Vinícius será titular na lateral direita, enquanto Ruan Tressoldi entra no lugar de Arboleda, suspenso. Sabino será outra novidade no sistema defensivo. Erick, por sua vez, entra pelo lado direito do ataque, enquanto Marcos Antônio preenche a lacuna de Bobadilla, convocado nesta Data Fifa.

Recuperado de uma lesão no tendão da perna esquerda, Ferreirinha é a principal novidade do São Paulo para o jogo. Afastado há dois meses do gramado, o atacante começa no banco de reservas e deve receber minutos na segunda etapa.

Portanto, a escalação do São Paulo para enfrentar o Vasco tem: Rafael; Igor Vinícius, Sabino, Ruan e Welington; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Erick, Lucas e Luciano; Calleri.

Calleri em ação pelo São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 47 pontos conquistados, o time comandado por Zubeldia ocupa a quinta colocação na tabela de classificação.