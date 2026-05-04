São Paulo sofre com oscilações e questões físicas em empate amargo com o Bahia

Jogadores lesionados, cansados e frustrados com o resultado. Essa foi a imagem que acompanhou o São Paulo ao fim da partida contra o Bahia, neste domingo (3), após o empate. Um gosto amargo para o Tricolor, que claramente não agradou nenhuma das partes envolvidas.

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Foi um São Paulo que começou bem. Mesmo oscilando em alguns aspectos, soube competir, principalmente no primeiro tempo. O gol de Artur, que abriu o placar, nasceu em boa jogada de Wendell. Artur, inclusive, tem sido um dos destaques do elenco nos últimos jogos e surpreendido, seja atuando pela ponta, seja mais centralizado.

Juba empatou logo no retorno para o segundo tempo, aproveitando uma fragilidade do São Paulo, que aparece principalmente nas bolas aéreas. Roger reagiu com mudanças que surtiram efeito. Ferreirinha marcou o segundo gol e recolocou o Tricolor em vantagem.

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Porém, nem tudo que reluz é ouro. Do céu ao inferno, o São Paulo perdeu dois jogadores. Lucas Moura, com uma lesão mais preocupante no tornozelo, e Alan Franco, que passou a sentir incômodos físicos. Lucas deixou o gramado carregado, enquanto Alan permaneceu no sacrifício. Na prática, o Tricolor atuava com dez em campo.

O lance do gol sofrido no fim do confronto resume bem esse cenário. O Bahia encontrou espaço em contra-ataque quando o São Paulo já atuava em situação adversa. Muito do empate nos acréscimos surgiu justamente de uma desorganização no setor defensivo, que estava desequilibrado.

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Depois, no bate e rebate, a revisão da jogada também indica uma possível falha de Rafael. Em partidas equilibradas, decisões assim definem resultados. Todo detalhe conta.

(Foto: Rafael Moreira /Fotoarena/Folhapress)

Lesão de Lucas Moura preocupa

O São Paulo pode ter deixado a partida com apenas um ponto, mas uma série de problemas no departamento médico. A situação de Lucas preocupa, mas além dele, Sabino e Alan Franco sentiram, enquanto Lucas Ramón deixou o gramado mancando.