Roger Machado abre o jogo sobre situação de Lucas Moura e revela preocupação

Roger Machado abriu o jogo sobre a situação de Lucas Moura. O jogador lesionou o tornozelo no empate com o Bahia, neste domingo (3), e se tornou preocupação para o São Paulo novamente.

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Após retornar aos relacionados e voltar a atuar depois de mais de um mês em recuperação de duas fraturas nas costelas, o meia se machucou com apenas 20 minutos da sua entrada em campo e precisou deixar o gramado carregado. Lucas passará por exame de imagem na noite deste domingo (03), no Einstein Hospital Israelita.

Roger Machado disse que torce para que não seja nada sério, mas que acha que a lesão não tenha sido na disputa com Pulga, e sim em uma torção sozinho. Na sua fala, durante coletiva de imprensa, também comentou sobre a situação de Alan Franco.

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Alan Franco também se machucou contra o Bahia. Lucas chegou a deixar o gramado, mas Alan Franco ficou em campo no sacrifício, uma vez que as substituições já haviam sido feitas.

- É frustrante pelo contexto da partida. Saímos na frente, sofremos o empate e voltamos a liderar o placar. Criamos outra chance para definir o jogo e, no começo do segundo tempo, poderíamos ter feito o 2 a 1. Quando faltavam cerca de 20 minutos, a partida mudou com a lesão do Lucas. Dentro de campo, o Alan também sentiu. Ficamos com dez jogadores e, na prática, com um a menos, porque o Alan permaneceu no sacrifício, sem condições ideais - disse.

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Para Roger, ter ficado com dois jogadores a menos afetou totalmente no resultado. O São Paulo levou o empate nos minutos finais do segundo tempo.

- Lamentamos o resultado, porque produzimos o suficiente para vencer, mas também preciso valorizar o esforço dos atletas. Enfrentamos uma grande equipe, que busca recuperação e briga por posição na tabela. O Alan será avaliado. Penso que o caso do Lucas preocupa mais. Ele vai passar por exames no hospital agora. Achei que tinha sido no lance da falta, mas ele torceu o tornozelo. Vamos torcer para não ser nada grave - completou.

Lucas Moura deixou o gramado carregado (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Com gol nos acréscimos, São Paulo e Bahia empatam pelo Brasileirão

São Paulo e Bahia empataram por 2 a 2 em jogo que aconteceu neste domingo (3), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu em Bragança Paulista.

Artur, Juba, Ferreirinha e Juba foram os autores dos gols do confronto. Na tabela, o Tricolor está na quarta colocação com 24 pontos, enquanto o Bahia está na sexta posição, com 22.