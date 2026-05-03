Torcida do São Paulo manda recado a Roger Machado após empate do Bahia

O São Paulo de Roger Machado empatou com o Bahia por 2 a 2, na tarde deste domingo (3), em jogo válido pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, torcedores do Tricolor Paulista mandaram um recado ao treinador nas redes sociais.

continua após a publicidade

Artur, Juba, Ferreirinha e Erick foram os autores dos gols do confronto. Na tabela, o São Paulo de Roger Machado está na quarta colocação com 24 pontos, enquanto o Bahia de Rogério Ceni está na sexta posição, com 22.

➡️Torcida do Flamengo manda recado a Leonardo Jardim por empate do Vasco

Nas redes sociais, o técnico do Tricolor Paulista virou alvo de críticas dos torcedores depois do resultado em Bragança Paulista. Veja abaixo:

continua após a publicidade

➡️Wilton Pereira Sampaio vira assunto em Flamengo x Vasco: 'Ele gosta'

Roger Machado em São Paulo x Bahia (Foto: Renato Gizzi/E.Fotografia/Folha Press)

Veja comentários sobre o treinador

Como foi o empate do São Paulo de Roger Machado

Com as duas equipes intensas desde o início, o São Paulo abriu o placar com "lei do ex". Aos 16 minutos, Wendell venceu a dividida com David Duarte na área defensiva do Bahia e deixou a bola na medida para Artur, que finalizou para o fundo das redes.

O Bahia respondeu apostando em arrancadas, principalmente com Kike Oliveira. O Tricolor encontrava mais espaços em jogadas em profundidade, enquanto o Esquadrão apostava nas jogadas pelo alto. O São Paulo de Roger Machado foi para o intervalo em vantagem graças ao gol marcado por Artur.

continua após a publicidade

Se o primeiro tempo foi equilibrado para as duas equipes, a volta do intervalo contou com uma pressão maior do São Paulo logo nos primeiros minutos. Em cinco minutos, três jogadas perigosas do Tricolor. Mesmo assim, o Bahia soube reagir. Aos 16 minutos, o Bahia soube aproveitar o espaço no meio-campo, a bola parou com Everton Ribeiro, que deixou com Juba. Juba deu uma batida fortíssima e empatou.

Tentando reagir no São Paulo, Roger Machado promoveu todas as mudanças possíveis, e deu resultado. Aos 27 minutos, Ferreirinha, que havia saído do banco e estava em campo há apenas dois minutos, aproveitou cruzamento preciso de Calleri e marcou o gol da virada.

🤑 Aposte em gols do São Paulo de Roger Machado! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após mais de um mês, Lucas Moura voltou a jogar. O atleta se recuperou de duas fraturas na costela e voltou a entrar em campo no segundo tempo. Porém, em uma disputa com Erick Pulga, sentiu o tornozelo e deixou o gramado de maca - novamente, virando preocupação.

Com isso, o São Paulo de Roger Machado ficou com um a menos em campo. Por conta disso, o time de Roger Machado sentia dificuldades para se organizar e o Bahia conseguiu crescer. Erick aproveitou os espaços, infiltrou bem e empatou. O gol saiu no último minuto da partida.