São Paulo sem Enzo e Wendell: veja as alternativas de Crespo na lateral-esquerda

O São Paulo vive um novo drama na lateral-esquerda. Nesta quinta-feira (13), o Tricolor informou que Enzo Díaz passou por uma herniorrafia e não deve mais jogar na temporada 2025. Além de Enzo, Wendell sofreu uma ruptura da fáscia plantar e também não deve ser relacionado até o final do ano. Ou seja, abre uma lacuna na posição.

Hernán Crespo pode ter algumas opções para a posição. Ao todo, ainda faltam cinco jogos até o final do ano. O próximo desafio é no dia 20 de novembro, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Na tabela, o Tricolor Paulista está na oitava colocação, com 45 pontos, ainda em busca do G7. O Lance! explica quais podem ser as opções do técnico para a sequência.

Patryck Lanza

No elenco profissional, Patryck Lanza é hoje o único lateral-esquerdo de origem à disposição de Hernán Crespo. Revelado em Cotia, o jogador passou por oscilações nas últimas partidas do São Paulo. Dentro do sistema com três zagueiros utilizado pelo treinador, surge como a alternativa mais defensiva para o setor.

Patryck Lanza em treino do São Paulo. (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

Ferreirinha

Ferreirinha já foi utilizado de forma improvisada como ala pela esquerda contra o Flamengo, há algumas rodadas do Brasileirão. Por isso, também aparece como alternativa para suprir a lacuna no setor. Naquela partida, inclusive, o atacante encerrou um jejum de gols que se mantinha desde julho.

Ferreirinha marcou o gol de empate do São Paulo contra o Flamengo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Nicolas Bosshardt

Cria de Cotia, Nicolas Bosshardt surge como terceira alternativa para a lateral. O jogador foi relacionado para três partidas no profissional e tem agradado a Hernán Crespo, que o enxerga como aposta para começar a ganhar espaço de forma mais consistente a partir do ano que vem. Por isso, a utilização do jovem também não está descartada.

