Enzo Díaz passa por cirurgia e desfalca o São Paulo até o fim do ano

O São Paulo tem um novo problema no departamento médico. Na noite de quarta-feira (12), Enzo Díaz passou por uma herniorrafia e não deve mais jogar na temporada 2025.

O procedimento é uma forma de corrigir uma hérnia inguinal oculta do lado esquerdo. Esta situação estava acarretando um quadro de dores no atleta. O São Paulo informou que Enzo Díaz passou pelo procedimento cirúrgico na Argentina.

Enzo Díaz tem agradado na lateral esquerda do São Paulo desde sua chegada.

São Paulo conta com Enzo para a temporada 2026

Enzo Díaz bateu a meta necessária para ser adquirido em definitivo pelo São Paulo. Após disputar meta do jogos da temporada, a cláusula do contrato que converte o empréstimo para o acordo desta forma foi batida. Quanto a valores, o Tricolor deve pagar cerca de 2 milhões de dólares ao River Plate. Na cotação atual, este valor beira os 10,8 milhões de reais. Peça de confiança do elenco tricolor, o jogador chegou a 41 jogos nesta temporada.

Por conta do posto de titular que adquiriu nos últimos meses, o acordo foi acionado. Segundo a cláusula, Enzo Díaz seria adquirido em definitivo se chegasse aos 50% de jogos do ano com, pelo menos, 45 minutos disputados.

Com a lesão do atleta, o Tricolor lida com um problema na lateral-esquerda. Sem Wendell, também lesionado, o time tem somente Patryck Lanza para a posição. Ferreirinha, atacante, chegou a ser improvisado como ponta esquerdo em algumas situações, como contra o Flamengo.