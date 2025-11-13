São Paulo atualiza situação médica de Oscar

Nesta quinta-feira (13), o São Paulo divulgou uma nova atualização médica sobre Oscar. O meio-campista segue internado no Einstein Hospital Israelita, onde deu entrada na tarde de terça-feira (11) após apresentar uma intercorrência com alterações cardiológicas durante exames realizados no SuperCT.

De acordo com os novos exames, o diagnóstico de Oscar foi uma síncope vasovagal. No momento, o jogador segue internado, ainda sem previsão de alta. O Lance! apurou que o veterano deve receber alta somente quando estiver 100% recuperado.

No mais, o atleta segue clinicamente bem e estável, internado em unidade cardiológica. Nesta sexta-feira (14), Oscar também deve passa por um estudo eletrofisiológico.

(Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O que aconteceu com Oscar?

Aos 34 anos, o atleta virou caso de atenção após passar mal durante um exame na terça-feira (11). Em um teste de bike, apresentou uma intercorrência com alterações cardiológicas e ficou inconsciente por alguns segundos. Oscar foi levado de ambulância até Einstein Hospital Israelita, na zona sul de São Paulo.

O Lance! apurou que o futuro de Oscar é visto como incerto. Pela gravidade do quadro e pela forma como o atleta reagiu, não está descartado o cenário de aposentadoria. O jogador tem contrato até o fim de 2026 e integra a faixa mais alta da folha salarial do elenco.

As atualizações e detalhes do quadro do meia também terão o respaldo da família e do próprio jogador antes da divulgação. O São Paulo também está acompanhando a situação do atleta de perto, tendo parceria com o hospital.