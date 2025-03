São Paulo se manifesta sobre o Dia Nacional do Orgulho Gay

O São Paulo foi um dos clubes brasileiros que se manifestou em apoio ao Dia Nacional do Orgulho Gay. O Tricolor postou uma mensagem nas redes sociais repudiando o preconceito e a violência.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Hoje é o Dia Nacional do Orgulho Gay, importante data para refletir sobre o respeito necessário para evoluirmos enquanto sociedade. O São Paulo FC não tolera preconceito, violência ou falta de respeito. Somos todos iguais. Liberdade para que vivam sem medo; Orgulho para que vivam quem são - escreveu o perfil do São Paulo nas redes sociais.

➡️Erick na mira do Vitória? São Paulo negocia empréstimo do atacante

No Brasil, o Dia Nacional do Orgulho Gay é comemorado em 25 de março. A data foi criada em 1997, com a premissa de lutar pela visibilidade e pelo combate ao preconceito. Até o momento, além do São Paulo, o Corinthians e Santos foram os clubes paulistas que se manifestaram sobre.

continua após a publicidade

São Paulo fez postagem nas redes sociais (Foto: Reprodução/ Instagram)

São Paulo foi vítima de esteriótipos homofóbicos por muitos anos

O São Paulo, por muitos anos, foi alvo de esteriótipos e de ofensas homofóbicas por parte de torcidas rivais. Termos como "bambis" ou ofensas do gêneros se tornaram comuns entre alguns torcedores rivais.

Recentemente, em agosto de 2024, o Tricolor chegou a enviar um ofício para a CBF para denunciar cantos homofóbicos da torcida do Palmeiras durante um clássico pelo Campeonato Brasileiro. Em junho de 2023, o Corinthians perdeu um mando de campo pelo mesmo motivo.

continua após a publicidade

O São Paulo está entrando cada vez mais em causas sociais. Nos últimos dias, também encabeçou uma campanha antirracista, questionando punições mais duras em casos de preconceito.