São Paulo terá abril decisivo com até dez jogos em 30 dias; veja calendário

O São Paulo terá uma maratona que pode chegar até dez jogos em 30 dias em abril. Após ter uma "folga" de 20 dias sem partidas em março, após a eliminação no Campeonato Paulista, o Tricolor volta com foco em três competições.

Nesse período, o time estreia no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores. Ainda existe a chance de jogar pela Copa do Brasil, que ainda aguarda definições, mas tem o dia 30 de abril como data-base para a terceira fase - que é a etapa na qual o São Paulo estreia.

No dia 29 de março, o Tricolor começa sua rotina. A equipe de Zubeldía estreia no Brasileirão contra o Sport, no estádio do Morumbis. No dia 2 de abril, viaja para Córdoba, na Argentina, onde enfrenta o Talleres pela estreia na Libertadores.

Com o calendário apertado e jogos dentro e fora do Brasil, o São Paulo deve fazer, no mínimo, sete deslocamentos para os duelos nesse mês. Das viagens, o destino "mais próximo" será o Rio de Janeiro, com jogo contra o Botafogo. A maior será no jogo contra o Allianza Lima, no Peru, que fica a mais de 4.300 km de distância.

Algumas datas ainda podem sofrer alterações, especialmente no Campeonato Brasileiro, que trabalha com datas-base em sua tabela.

São Paulo terá sequência intensa em abril (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja o calendário do São Paulo para o próximo mês

29/03 – São Paulo x Sport (casa) – Campeonato Brasileiro

02/04 – Talleres x São Paulo (fora) – Copa Libertadores

05/04 – Atlético-MG x São Paulo (fora) – Campeonato Brasileiro - data-base

10/04 – São Paulo x Alianza Lima (casa) – Copa Libertadores

12/04 – São Paulo x Cruzeiro (casa) – Campeonato Brasileiro - data-base

16/04 – Botafogo x São Paulo (fora) – Campeonato Brasileiro - data-base

19/04 – São Paulo x Santos (casa) – Campeonato Brasileiro - data-base

23/04 – Libertad x São Paulo (fora) – Copa Libertadores

26/04 – Ceará x São Paulo (fora) – Campeonato Brasileiro - data-base

30/04 – Jogo de ida – 3ª fase da Copa do Brasil (local a definir) - a definir via sorteio