São Paulo cobra Fifa e Conmebol com propostas de punições contra racismo

O São Paulo enviou um documento oficial para a Fifa e Conmebol com propostas de punições contra casos de discriminação racial. Nesta sexta-feira (21), o clube informou sobre o envio desse documento e destacou que se manifesta de forma favorável à existência de sanções esportivas como forma de punição em situações de racismo.

O Tricolor registrou seis sugestões de punições. Na justificativa, além de se colocar favorável a essa luta antirracista, ressaltou que o time está "preocupado e indignado" com a recorrência de casos de discriminação no futebol.

Veja os pontos levantados pelo São Paulo em documento

Perda de pontos

Times cujos representantes, membros de comissões técnicas, jogadores ou torcedores cometam atos de racismo devem perder, no mínimo, três pontos. O São Paulo sugeriu reduzir para menos pontos apenas se houver identificação e punição criminal em cima dos responsáveis.

Sanções financeiras efetivas

O São Paulo sugeriu um valor em multa de até US$ 500 mil (cerca de R$ 2,8 milhões) para os clubes. Com identificação e punição do responsável, US$ 100 mil (cerca de R$ 571 mil).

Eliminação em caso de reincidência

O Tricolor também falou sobre a possibilidade de eliminação do clube envolvido em casos de reincidência.

Responsabilização dos árbitros

No documento, destacou a necessidade de responsabilização dos árbitros que não aplicarem de forma correta o protocolo de racismo da Fifa.

Registro de infratores

O São Paulo sugeriu a criação de um cadastro de torcedores, atletas, dirigentes e membros de comissão técnica envolvidos em atos racistas para que seja possível identificar possíveis reincidências.

Transparência nas punições

O clube alegou que processos disciplinares e decisões devem ser mantidos de forma pública.

São Paulo assina carta de repúdio a presidente da Conmebol

O São Paulo foi um dos clubes que assinou a nota de repúdio feita por times da Libra a Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

Alejandro Domínguez foi amplamente criticado ao comparar a possível ausência de brasileiros na Libertadores à relação entre o personagem Tarzan e a chimpanzé Chita, o que levou à correlação das equipes filiadas à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ao animal, em cunho racista.