São Paulo renova contrato com a New Balance; veja detalhes e tempo de contrato

O São Paulo chegou a um acordo e renovará seu contrato com a New Balance, fornecedora de material esportivo do Tricolor. O acerto entre as parte ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube para se tornar oficial, mas a equipe já definiu o tempo de renovação com a marca norte-americana.

O vínculo com a New Balance terminaria ao fim da atual temporada, mas o São Paulo assinará até o fim de 2032 com a empresa, que já está no clube desde 2023. A informação é do portal "Uol". Até o fim de 2025, o Tricolor mantinha um acordo de exclusividade com a empresa prevista no primeiro contrato entre as partes, que não foi incluído nos novos termos.

A New Balance fornece material esportivo para o São Paulo em todas as categorias, da base ao profissional, e dos times masculino e feminino do Tricolor. Além das camisas de jogo, treino e aquecimento, a parceria envolve a criação de linhas casuais com a marca do clube.

New Balance lançou em 2025 uma camisa em homenagem ao Mundial do São Paulo. (Foto: Divulgação/São Paulo)

São Paulo espera fim da crise par anunciar

Segundo o novo presidente do São Paulo Harry Massis, o clube optou por não intensificar as negociações com a New Balance enquanto a crise envolvendo o possível impeachment de Julio Casares estivesse em alta nos bastidores da equipe. Após a aprovação do afastamento do agora ex-mandatário pode indicar uma retomada das tratativas para assinatura do contrato.

Mesmo assim, Massis aguarda um clima mais tranquilo no São Paulo para finalizar este processo, segundo o "Uol". Para aprovar o novo contrato, o Conselho Deliberativo precisa aprovar por maioria simples na votação.