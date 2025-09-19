São Paulo reforça inclusão no Morumbis com novo espaço para PCD

Neste domingo, dia 21 de setembro, é comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Em paralelo a isso, o São Paulo inaugurou há pouco mais de um mês um espaço para inclusão no Morumbis.

A área soma 206 lugares, sendo 103 para cadeirantes e 103 para acompanhantes, com acesso pelo Portão 17-B. O espaço fica próximo a banheiros acessíveis e integra um conjunto de melhorias contínuas no estádio.

Segundo a administração do Morumbis, o equipamento dispõe de banheiros ostomizados, fraldários em todos os andares e sanitários PCD, em conformidade com recomendações do Ministério Público e da Prefeitura.

A venda de ingressos para Pessoas com Deficiência é feita no site spfcticket.net, no valor simbólico de R$ 1,00, para viabilizar a transação online. O acesso ao Morumbis ocorre por biometria facial, mediante cadastro prévio em sao-paulo.bepass.com.br.

O Tricolor volta a jogar no Morumbis na próxima quinta-feira (25). O time decide o futuro nas quartas de finais da Copa Libertadores contra a LDU. Os ingressos para a área PCD já estão disponíveis também para este confronto. O primeiro jogo aconteceu contra Atlético-MG em agosto, pelo Brasileirão.

(Foto: Divulgação)

Ingressos de São Paulo x LDU: veja preços

ARQUIBANCADAS

Arquibancada Norte Oreo > R$ 150 / R$ 75 ½ entrada

Arquibancada Sul Diamante Negro > R$ 250 / R$ 125 ½

Arquibancada Leste Lacta> R$ 300 / R$ 150 ½

Arquibancada Oeste Ouro Branco > R$ 300 / R$ 150 ½

CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior Norte Oreo > R$ 350 / R$ 175 ½

Cadeira Superior Sul Diamante Negro > R$ 500 / R$ 250 ½

Cadeira Especial Leste Lacta > R$ 800 / R$ 400 ½

Cadeira Especial Oeste Ouro Branco > R$ 800 / R$ 400 ½

CADEIRAS TÉRREAS

Cadeira Térrea Leste Lacta > R$ 500 / R$ 250 ½

Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco > R$ 500 / R$ 250 ½

CAMAROTES

A compra deve ser feita direto com os camarotes.

CAMAROTE DOS ÍDOLOS

Os ingressos para o Camarote dos Ídolos serão vendidos diretamente na plataforma do Camarote.

CAMAROTE CORPORATIVO SPFC

A partir das 10h de 05/09 até às 15h de 25/09 em spfcticket.net > R$ 1.000