Por conta da dificuldade da negociação entre russos e cariocas, a tendência é que pelo menos um deles, Claudinho, não seja mais negociado pelo Zenit, o que dificultaria ainda mais as chances do clube abrir os cofres para gastar com Nestor.



Na avaliação interna do São Paulo, não há problema, visto que o plano realmente não é abrir mão de Nestor nesta temporada. O camisa 11, ao lado de Beraldo e Pablo Maia, são as 'crias de Cotia' que mais gozam de prestígio com o técnico Dorival Júnior. E por isso somente uma proposta muito vantajosa faria o Tricolor aceitar negociá-los.



Por Maia, por exemplo, o Tricolor já recusou nesta janela uma proposta de transferência do West Ham, da Inglaterra. Definiu o valor de 20 milhões de euros (cerca de R$ 105 milhões) como valor inicial para se iniciarem as conversas.