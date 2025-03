Palmeiras e São Paulo promovem mais um dos grandes clássicos do futebol paulista, dessa vez pela semifinal do campeonato estadual. Pensando nisso, a Novibet está promovendo uma oferta para novos jogadores.

Com a SuperOdds CHOQUEREI50, os apostadores terão uma oportunidade de aumentar seus ganhos ao apostar no vencedor do jogo.

Ou seja, aposte na vitória de Palmeiras ou São Paulo e caso a aposta seja vencedora, os ganhos serão aumentados para o equivalente a 50.

O jogo acontece nesta segunda-feira, 10/03, às 21h35 no estádio Allianz Parque.

Use o código promocional Novibet ao se cadastrar na casa de apostas e tenha acesso a promoções e ofertas.

Como funciona a promoção

Primeiramente, a promoção SuperOdds CHOQUEREI50 é exclusiva para novos clientes. Ao se cadastrar, você deve fazer uma aposta simples pré jogo de no máximo R$1 no mercado “Palmeiras vence” ou “São Paulo vence”.

Caso sua aposta seja vencedora, os ganhos serão multiplicados de acordo com as odds especiais e convertidos em aposta extra.

Termos e Condições

Para participar da promoção e ser elegível aos bônus, o apostador deve seguir alguns termos essenciais:

Em primeiro lugar, essa promoção só é válida para novos clientes;

Segundamente, só serão validadas apostas simples pré jogo Palmeiras x São Paulo;

Além disso, a aposta máxima é de R$ 1,00;

Apostas com cash out não serão consideradas;

Por fim, a aposta extra será creditada em até 24 horas após o jogo;

Para mais informações, consulte os termos e condições no site da Novibet.

Como participar: passo a passo

Se você deseja apostar na partida entre Palmeiras e São Paulo e participar da promoção, siga o passo a passo que preparamos:

Primeiramente, faça seu cadastro no site da Novibet; Em seguida, realize um depósito a fim de ter fundos para apostar; Então, encontre a partida “Palmeiras x São Paulo” na plataforma; Por fim, faça uma aposta de até R$1 no resultado final.

Caso sua aposta seja considerada vencedora, você receberá o prêmio em forma de aposta extra em até 24 horas após o fim da partida. Vale frisar que a aposta extra expira em sete dias.