A torcida do São Paulo fez uma grande festa antes da decisão pela Copa Libertadores que acontece nesta terça-feira, dia 19 de agosto. O Tricolor encara o Atlético Nacional no Morumbis pelo jogo de volta das oitavas de final da competição.

continua após a publicidade

A concentração nos arredores do Morumbis começou perto das 17h (de Brasília) e o Lance! esteve presente para acompanhar. A bola rola às 21h30, mas os são-paulinos estiveram presentes com quase quatro hores de antecedência.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Com presença da bateria, sinalizadores e muitos fogos de artíficio, o cerco para a recepção foi feito dentro dos perímetros que são exigidos pela Conmebol. Quanto ao policiamento, bastante quantidade. O esquema foi montado horas antes do jogo, como antecipado pelo Lance!.

continua após a publicidade

A torcida aguardava ansiosamente a chegada do ônibus que traz a delegação do São Paulo, conhecido como "Telezão". Neste intervalo de tempo, vans com torcedores do Atlético Nacional chegaram com forte escolta.

Sem violência ou ataques físicos, a torcida tricolor provocou com gritos de "Uh, vai morrer". Por segurança, o ônibus do time colombiano também entrou por outro lado, sem atravessar os são-paulinos. Mas os gritos entoaram mais uma vez.

continua após a publicidade

O ônibus do São Paulo chegou perto das 20h. A festa aumentou. Com muita fumaça, cantos típicos da torcida acompanharam, para empurrar o elenco. O cerco de segurança foi sendo liberado aos poucos, mas os torcedores acompanharam o time até o portão do estádio, com bandeirões.

O Tricolor encerrou a fase de grupos da competição sem derrotas. Apesar de ter sido eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, vive um grande momento no Campeonato Brasileiro, com seis jogos invictos. No jogo de ida, que aconteceu na Colômbia, as equipes empataram por 0 a 0. Ou seja, no momento, o time de Crespo precisaria de apenas um gol para se classificar sem sufoco. Se o empate for mantido, a decisão irá para as penalidades.

O São Paulo foi líder do Grupo D, com a segunda melhor campanha geral da fase de grupos. Já o Atlético Nacional terminou na segunda colocação do Grupo F, com 9 pontos. No último jogo, a equipe colombiana empatou por 2 a 2 com o Fortaleza.

Veja imagens da festa da torcida do São Paulo

(Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

(Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

(Foto: Izabella Giannola/ Lance!)