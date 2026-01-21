São Paulo: polícia cumpre mandado de busca e apreensão para Mara Casares e Douglas Schartzmann

Na manhã desta quarta-feira (21), as equipes da Polícia Civil estão nas residências dos alvos da operação referente à venda ilegal de ingressos de camarotes para shows no Morumbis. Entre eles estão Douglas Schwartzman, diretor de futebol de base do São Paulo; Mara Casares, ex-esposa do presidente Júlio Casares, que atuava como diretora feminina, cultural e de eventos do clube; e Rita Adriana, apontada como a pessoa que negociava ilegalmente os camarotes, segundo as investigações.

O Lance! confirmou que foram quatro, que começaram a serem cumpridos nesta manhã, a partir das 6h (de Brasília).

A Polícia Civil segue apurando o caso e mais informações devem surgir ao longo do dia. Os mandados já haviam sido solicitados, mas só poderiam ser cumpridos a partir das 6h (de Brasília).

Venda ilegal de ingressos de camarotes no Morumbis deu início aos escândalos recentes (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

O inquérito corre no 34º departamento de polícia, localizado no bairro do Morumbi, além de ser alvo de no Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania.

Relembre o caso envolvendo a venda ilegal de camarotes no Morumbis

A investigação foi aberta pela polícia no ano passado após Douglas Schwartzmann, dirigente da base, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Julio Casares, foram apontados em um esquema de comercialização clandestina de camarote do Morumbis, em áudios que foram vazados para a imprensa.

O caso tomou proporção e terminou na protocolação do processo do possível impeachment de Julio Casares, que já passou por uma primeira votação e o afastou do cargo. Agora, uma Assembleia Geral deve ser feita com sócios do clube para decidir seu futuro. No momento, Harry Massis é o presidente em atuação.

