Diante do Bahia na noite deste sábado (25), no Estádio do Morumbis, o São Paulo precisará se reiventar para sair de campo com os três pontos que tanto precisa para voltar a sonhar com uma vaga no G6 até o final do Campeonato Brasileiro. A partida entre as equipes está marcada para às 21h30 (de Brasília) e é válida pela 30ª rodada.

➡️ São Paulo não tem centroavantes à disposição de Crespo; veja como está o DM

No entanto, o caminho para a vitória não será fácil. Isso porque o time comandado por Hernán Crespo tem uma série de desfalques que chega a praticamente "uma escalação". O setor mais prejudicado é o ataque, que tem quatro centroavantes lesionados.

Atualmente, dez jogadores do Tricolor estão em recuperação no departamento médico do clube. O último deles foi Dinenno, centroavante contratado no meio do ano justamente para suprir a ausência de Calleri, André Silva e Ryan Francisco (todos com ruptura no ligamento cruzado anterior), mas também acabou machucado e precisou passar por uma artroscopia no joelho.

Além dos quatro centroavantes, ainda estão fora de campo o goleiro Leandro, com dores no joelho, os defensores Rafael Toloi (lesão muscular), Wendell (ruptura parcial da fáscia plantar) e Cédric Soares (fratura no hálux), e os meio-campistas Luan e Oscar, também com lesão muscular.

Escalação do São Paulo

O treinador não contará também com Ferraresi, que está suspenso. A escalação contra o Bahia deve ter: Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Lucas Moura (Tapia) e Luciano.

O São Paulo é o nono colocado na tabela do Brasileirão, com 38 pontos, e está longe do G6. O último colocado do grupo, atualmente, é o Botafogo, que tem 46 pontos.