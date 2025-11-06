menu hamburguer
São Paulo

São Paulo pode voltar ao Morumbis no fim do Brasileirão? Entenda situação

Tricolor não pode jogar no Morumbis por conta da sequência de shows

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 06/11/2025
08:40
São Paulo x Palmeiras, Morumbis (Foto: Iza Giannola/Lance!)
imagem cameraMorumbis deve passar por ajustes depois de maratona de shows (Foto: Iza Giannola/Lance!)
O São Paulo fez seu primeiro jogo na Vila Belmiro contra o Flamengo nesta quarta-feira, dia 5. Com a torcida presente em peso no estádio santista, o Tricolor empatou por 2 a 2. A partir disso, surge a dúvida: existe chance de atuar no Morumbis ainda neste ano?

Além do duelo com o Flamengo, há mais dois jogos confirmados na Vila Belmiro, contra Bragantino e Juventude, nos dias 8 e 23 de novembro. Resta ainda um compromisso como mandante, contra o Internacional, sem data definida.

Nos confrontos com Bragantino e Juventude, o Morumbis ficará indisponível por causa da agenda de shows deste mês. No caso do Internacional, a justificativa envolve a manutenção do gramado, que ficaria cerca de um mês tampado e com danos. O Lance! apurou se existe a possibilidade de revisão dessa decisão.

No momento, o Tricolor está na oitava colocação da tabela, ainda com 44 pontos. Cada jogo é tratado como "decisão", pensando em garantir a vaga para o G7, e por consequência, a vaga na Copa Libertadores. Uma alternativa, ainda distante pelo o que a reportagem ouviu, seria tentar agilizar a desmontagem dos palcos e os ajustes pensando neste jogo contra o Internacional.

No entanto, não é tão simples. Ainda sem confirmar nada, internamente a possibilidade é discutida, mas não é cravada.

O último show desta sequência será contra o Oasis, no dia 23 de novembro. De acordo com a tabela divulgada pela CBF, o jogo contra o Colorado deve acontecer entre os dia 3 e 4 de dezembro. Ou seja, com um espaço de dez dias, pelo menos, entre um evento e outro. Esta seria a penúltima rodada do Brasileirão.

Vila Belmiro recebe São Paulo x Flamengo (Foto: Iza Giannola / Lance)
Vila Belmiro recebeu São Paulo x Flamengo (Foto: Iza Giannola / Lance)

Próximo compromisso do São Paulo

O São Paulo volta a jogar neste sábado, dia 8. A equipe enfrentará o Red Bull Bragantino, também na Vila Belmiro. A bola rola a partir das 21h (de Brasília).

