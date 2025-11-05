Longe do Morumbis: como a Vila Belmiro recebeu o São Paulo contra o Flamengo

O São Paulo fará seu primeiro jogo longe do estádio do Morumbis nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Com a sequência de shows que a casa tricolor receberá nos próximos dias, os próximos jogos como mandante acontecerão na Vila Belmiro, na Baixada Santista.

Nesta quarta-feira (5), o estádio do Santos recebeu os torcedores e as equipes de São Paulo e Flamengo, em jogo que vale pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como as torcidas têm uma boa relação, assim como acontece no Morumbis, a relação estava pacífica e tranquila.

Andando lado a lado, bebiam e se divertiam com churrasco e caixas de som nos arredores do estádio - típico de uma cidade de litoral. O Lance! conversou com alguns torcedores. Muitos deles residentes da capital paulista optaram por um "bate e volta". Para eles, era um jogo importante de se estar presente.

O estádio encheu rapidamente, tanto nos setores destinados à torcida do São Paulo quanto ao setor visitante.

Organização e segurança do estádio

Alguns funcionários do Santos estavam presentes para ajudar na organização da Vila Belmiro. O Lance! conversou com algumas pessoas, que disseram que "como o São Paulo ajuda bastante quando os jogos acontecem no Morumbis, aqui seria igual". Vale destacar que o Santos chegou a mandar duas partidas este ano para o estádio paulista, com o intuito de aproximar o torcedor que mora na capital do time.

Mesmo assim, algumas estratégias de segurança foram reforçadas. Na frente da Vila Belmiro, há uma estátua de Zitto, ídolo do Santos. Placas de metal foram colocadas em volta, com a presença de seguranças. Na porta das casas das organizadas do Peixe, o mesmo procedimento foi adotado, para evitar vandalismos.

A chegada dos ônibus foram tranquilas. O Flamengo contou com uma recepção mais próxima por parte da torcida presente, enquanto o ônibus do São Paulo chegou por uma parte mais lateral da Vila Belmiro.