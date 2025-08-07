menu hamburguer
Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 07/08/2025

Tricolor não folga nesta quinta

Tricolor treina no SuperCT após jogo contra o Athletico (Foto: Marco Miatelo/AGIF)
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 07/08/2025
04:00
Sem folga após retornar de viagem, São Paulo treina normalmente nesta quinta-feira, dia 7 de agosto.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Agenda

Se engana quem pensa que esta quinta-feira (7) será de folga para o São Paulo. Pelo contrário, o Tricolor se apresenta normalmente. O time treina a partir das 11h (de Brasília), no SuperCT. Os titulares seguirão com os trabalhos regenerativos, enquanto o restante treina normalmente. O time retornou para a capital paulista durante a madrugada, em voo fretado.

continua após a publicidade

➡️Ingressos de São Paulo x Vitória estão à venda: veja preços e onde comprar

Lucas Moura tem feito trabalhos com o elenco no gramado. Existe uma chance que siga este cronograma, pensando em um retorno já para o final de semana ou na Copa Libertadores.

São Paulo volta a olhar para o Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Cotia

Cotia jogou no dia anterior, então segue com as atividades normais no CFA Laudo Natel.

Futebol feminino

Como o futebol feminino jogou em São Januário no dia anterior, nesta quinta-feira (7) não tem compromissos oficiais marcados na agenda.

Próximos jogos do São Paulo

  • 09/08 - 18h30 - SPFC x EC Vitória - Campeonato Brasileiro
  • 12/08 - 21h30 - Atlético Nacional x SPFC - Copa Libertadores
  • 16/08 - 18h30 - Sport x SPFC - Campeonato Brasileiro
  • 19/08 - 21h30 - SPFC x Atlético Nacional - Copa Libertadores
  • 24/08 - 20h30 - SPFC x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro


