Rafael se posiciona sobre pênalti perdido por Ferreirinha em empate do São Paulo

Rafael, goleiro e um dos capitães do São Paulo, se posicionou sobre o pênalti perdido por Ferreirinha no empate sem gols contra o Fortaleza, nesta sexta-feira (2), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O principal lance da partida foi a penalidade desperdiçada por Ferreirinha, marcada após João Ricardo derrubar André Silva dentro da área. Com o empate, o Tricolor dorme na oitava colocação da tabela, com nove pontos. Após o jogo, Rafael saiu em defesa do companheiro.

Segundo o goleiro, embora alguns atletas treinem esse tipo de cobrança no dia a dia, esse lance não foi o fator determinante para o resultado da equipe.

- Eles treinam, e com base nesses treinos, são definidos os cobradores. Futebol é muito sobre confiança, sobre o momento. Erros vão acontecer. O Ferreirinha é um grande jogador, tem feito muito por nós. A jogada do pênalti começou com ele. Tem a nossa total confiança, faz parte. E não foi por isso que não saímos com os três pontos. A gente merecia - afirmou Rafael.

Rafael também falou sobre o resultado do São Paulo

Rafael falou sobre os resultados recentes do São Paulo. No Campeonato Brasileiro, o time empatou seis das sete partidas disputadas, sendo a única vitória foi contra o Santos, na quinta rodada. O goleiro definiu o sentimento como “frustração”.

- Todo jogo que a gente tem empatado, nosso sentimento pós-jogo é de frustração, porque a gente queria a vitória e a gente busca todo jogo. Entramos para ganhar sempre. Hoje saímos de campo chateados mais uma vez, porque poderíamos ter vencido. Fizemos por merecer. Acho que jogamos melhor que a equipe do Fortaleza - analisou o jogador.