Zubeldía aponta erro chave e lamenta pontos perdidos no São Paulo

O São Paulo empatou com o Fortaleza por 0 a 0, nesta quinta-feira (3), em partida disputada no MorumBis. O resultado manteve a invencibilidade do Tricolor no Brasileirão, mas com apenas uma vitória em sete jogos na competição.

O Tricolor ficou perto de vencer o duelo. No segundo tempo, Ferreirinha sofreu pênalti e cobrou, mas João Ricardo defendeu. Zubeldía lamentou o erro na penalidade, valorizou o adversário e acredita que o time fez por merecer mais pontos na tabela.

— Estamos fazendo o máximo de esforço. Lamentavelmente hoje perdemos um pênalti em um momento chave. Nosso primeiro tempo foi complicado. No segundo já pudemos encontrar espaços através dos jogadores mais rápidos. Sempre com o Fortaleza são partidas duras, é o que indica a história recente. Lamentavelmente perdemos dois pênaltis nesse campeonato que poderiam ter nos levado a um caminho melhor na competição, mas acontece. Eu creio que todo estão fazendo um esforço enorme e, por pequenos detalhes, não temos mais pontos — disse o treinador do São Paulo em entrevista coletiva no MorumBis.

Treinador falou após empate do Tricolor (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Problemas no São Paulo

Zubeldía sofre com problemas para escalar a equipe. Lucas retornou após dez partidas fora, mas o São Paulo segue com desfalques importantes como Oscar e Calleri. O treinador destacou que os problemas e explicou faz o que pode para arrumar soluções.

— Estamos indo à frente como podemos, com o que temos, e com muitas dificuldades que não podemos esquecer. Porque se esquecemos e pensamos que só com escudo vamos ganhar, podemos perder. Hoje estivemos perto de ganhar — falou o treinador.

Próximo compromisso

O próximo jogo do São Paulo no Brasileirão será contra o Palmeiras, na Arena Barueri, com mando do rival. A partida está marcada para o domingo (11), às 17h30 (de Brasília). Antes disso, o Tricolor entra em campo para encarar o Allianza Lima, no Peru, na terça-feira (6), às 19h (de Brasília), pela Libertadores.