Hernán Crespo se posciona sobre arbitragem em eliminação do São Paulo na Copa do Brasil

Tricolor foi eliminado pelo Athletico em jogo polêmico

imagem cameraHernán Crespo evitou cravar uma opinião sobre arbitragem (Foto: Hedeson Alves/AGIF)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/08/2025
23:05
  • Matéria
Hernán Crespo evitou cravar uma opinião sobre a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil. Em um jogo muito polêmico com arbitragem, o Tricolor viu Rafael ser expulso com três minutos de jogo em um lance que causou discórdia em campo.

A equipe foi eliminada nas penalidades, após o Athletico empatar o agregado com um gol no segundo tempo. Crespo foi direto: acredita que não cabe a ele se posicionar ou não sobre, mas entende que a expulsão "matou o jogo".

- O que eu quero falar é uma verdade. Sinceramente, eu não posso afirmar se foi falso ou não foi falso. Aconteceu. O que eu posso dizer, o que é fácil de analisar, é que, quando ele disse “cartão vermelho”, matou o jogo. Todo mundo se fechou - disse Crespo.

Evitando uma análise, afirmou que Rafael entendeu que não foi um lance para expulsão, mas o argentino destacou, novamente, que o cartão vermelho prejudicou a partida.

- Se vocês puderem, conversem com o Rafael. Ele disse que nem encostou em ninguém - destacou.

- Sinceramente, eu não posso dizer se era necessário ou não. Aconteceu exatamente como aconteceu. Meu nome acabou ficando de fora numa competição importante - completou.

Hernán Crespo falou sobre a expulsão de Rafael (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

Como foram as disputas de pênalti em Athletico x São Paulo?

Em um jogo marcado por polêmica de arbitragem, as penalidades foram complicadas para o lado do São Paulo.

As cobranças começaram com Giuliano abrindo placar para o Athletico. Sabino bateu a primeira do São Paulo e parou no goleiro Santos. Esquivel converteu para o Furacão, e Santos novamente defendeu, dessa vez em batida de Gonzalo Tapia. Depois, Mendoza cobrou e fez o terceiro do Athletico, que viu Santos pegar a penalidade de Jandrei.

