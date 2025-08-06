Hernán Crespo se posciona sobre arbitragem em eliminação do São Paulo na Copa do Brasil

Hernán Crespo evitou cravar uma opinião sobre a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil. Em um jogo muito polêmico com arbitragem, o Tricolor viu Rafael ser expulso com três minutos de jogo em um lance que causou discórdia em campo.

A equipe foi eliminada nas penalidades, após o Athletico empatar o agregado com um gol no segundo tempo. Crespo foi direto: acredita que não cabe a ele se posicionar ou não sobre, mas entende que a expulsão "matou o jogo".

- O que eu quero falar é uma verdade. Sinceramente, eu não posso afirmar se foi falso ou não foi falso. Aconteceu. O que eu posso dizer, o que é fácil de analisar, é que, quando ele disse “cartão vermelho”, matou o jogo. Todo mundo se fechou - disse Crespo.

Evitando uma análise, afirmou que Rafael entendeu que não foi um lance para expulsão, mas o argentino destacou, novamente, que o cartão vermelho prejudicou a partida.

- Se vocês puderem, conversem com o Rafael. Ele disse que nem encostou em ninguém - destacou.

- Sinceramente, eu não posso dizer se era necessário ou não. Aconteceu exatamente como aconteceu. Meu nome acabou ficando de fora numa competição importante - completou.

Hernán Crespo falou sobre a expulsão de Rafael (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

Como foram as disputas de pênalti em Athletico x São Paulo?

Em um jogo marcado por polêmica de arbitragem, as penalidades foram complicadas para o lado do São Paulo.

As cobranças começaram com Giuliano abrindo placar para o Athletico. Sabino bateu a primeira do São Paulo e parou no goleiro Santos. Esquivel converteu para o Furacão, e Santos novamente defendeu, dessa vez em batida de Gonzalo Tapia. Depois, Mendoza cobrou e fez o terceiro do Athletico, que viu Santos pegar a penalidade de Jandrei.