Hernán Crespo explica escolha de batedores em eliminação do São Paulo
Tricolor foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil
Hernán Crespo explicou seu critério para a escolha dos batedores de pênalti na eliminação do São Paulo nesta quarta-feira (6). O Tricolor foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, nas penalidades. No jogo de ida, o time havia vencido por 2 a 1, mas viu o Athletico-PR empatar o agregado na volta, que aconteceu na Ligga Arena.
Sabino, Gonzalo Tapia e Jandrei ficaram responsáveis pelas cobranças, mas os três falharam. Do lado do Athletico, com Jandrei no gol, nenhuma foi defendida também, o que garantiu a vaga para a equipe do Paraná. Durante a coletiva de imprensa, Crespo destacou que não achava certo se posicionar após as falhas.
- É a sensação da situação, temos pouco tempo e muitas coisas pra arrumar. Devemos trabalhar nos pênaltis, mas é a situação é muito particular. Difícil de falar depois de três erros, acho que não seria correto - disse Hernán Crespo.
O argentino teve uma ausência importante logo nos primeiros minutos: Rafael. O goleiro foi expulso com três minutos de jogo. Jandrei entrou no lugar de Rodriguinho, e desta forma, o técnico não teve o defensor nem durante o jogo e nem durante a disputa de pênaltis.
Como foram as disputas de pênalti em Athletico x São Paulo?
Em um jogo marcado por polêmica de arbitragem, as penalidades foram complicadas para o lado do São Paulo.
➡️Com um a mais, Athletico vence o São Paulo nos pênaltis e avança às quartas de final da Copa do Brasil
As cobranças começaram com Giuliano abrindo placar para o Athletico. Sabino bateu a primeira do São Paulo e parou no goleiro Santos. Esquivel converteu para o Furacão, e Santos novamente defendeu, dessa vez em batida de Gonzalo Tapia. Depois, Mendoza cobrou e fez o terceiro do Athletico, que viu Santos pegar a penalidade de Jandrei.
