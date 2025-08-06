menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Hernán Crespo explica escolha de batedores em eliminação do São Paulo

Tricolor foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil

imagem cameraHernán Crespo explica decisões em eliminação do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 06/08/2025
23:27
  • Matéria
  • Mais Notícias

Hernán Crespo explicou seu critério para a escolha dos batedores de pênalti na eliminação do São Paulo nesta quarta-feira (6). O Tricolor foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, nas penalidades. No jogo de ida, o time havia vencido por 2 a 1, mas viu o Athletico-PR empatar o agregado na volta, que aconteceu na Ligga Arena.

continua após a publicidade

Relacionadas

Sabino, Gonzalo Tapia e Jandrei ficaram responsáveis pelas cobranças, mas os três falharam. Do lado do Athletico, com Jandrei no gol, nenhuma foi defendida também, o que garantiu a vaga para a equipe do Paraná. Durante a coletiva de imprensa, Crespo destacou que não achava certo se posicionar após as falhas.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- É a sensação da situação, temos pouco tempo e muitas coisas pra arrumar. Devemos trabalhar nos pênaltis, mas é a situação é muito particular. Difícil de falar depois de três erros, acho que não seria correto - disse Hernán Crespo.

continua após a publicidade

O argentino teve uma ausência importante logo nos primeiros minutos: Rafael. O goleiro foi expulso com três minutos de jogo. Jandrei entrou no lugar de Rodriguinho, e desta forma, o técnico não teve o defensor nem durante o jogo e nem durante a disputa de pênaltis.

Hernán Crespo explicou o que motivou estratégia durante pênaltis do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Como foram as disputas de pênalti em Athletico x São Paulo?

Em um jogo marcado por polêmica de arbitragem, as penalidades foram complicadas para o lado do São Paulo.

➡️Com um a mais, Athletico vence o São Paulo nos pênaltis e avança às quartas de final da Copa do Brasil

As cobranças começaram com Giuliano abrindo placar para o Athletico. Sabino bateu a primeira do São Paulo e parou no goleiro Santos. Esquivel converteu para o Furacão, e Santos novamente defendeu, dessa vez em batida de Gonzalo Tapia. Depois, Mendoza cobrou e fez o terceiro do Athletico, que viu Santos pegar a penalidade de Jandrei.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias